AKP’nin yarım bıraktığı yol nedeniyle eylem yapıldı: Ölmek istemiyoruz!

Eskişehir'de en fazla ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının yaşandığı "ölüm yolu" olarak bilinen Seyitgazi-Kırka-Afyon karayolunda bir günde 8, bir haftada 20 kazanın yaşanmasından sonra halk isyan etti.

Daha önce yolu kapatıp basın açıklaması yapan Seyitgazililer, yolun "bölünmüş yol" olarak tamamlanması için imza kampanyası başlattı.

Aynı yolda 11 yılda meydana gelen 815 kazada 1362 kişi yaralanırken 30’dan fazla kişi de yaşamını yitirdi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de kampanyaya destek verdi.

Seyitgazi halkı, “Bir imza da sen ver, ‘ölüm yolu’ son bulsun” çağrısında bulunurken, “Seyitgazi-Kırka-Afyon yolunda artık insanlar ölsün istemiyoruz! Yıllar oldu bu yol hala tamamlanmadı. Bizim suçumuz ne? Bu yolu tamamlayın” dedi. Binlerce imzanın toplanarak TBMM ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na iletilmesi planlanıyor.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Eskişehir Valiliği’ne teslim edilmek üzere başlatılan imza kampanyası dilekçesinde son 11 yılda meydana gelen 815 kazada 1362 yurttaşın yaralandığı belirtilirken, 30’dan fazla kişinin de yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.

'Yol bir an önce tamamlansın'

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Eskişehir’de ‘ölüm yolu’ olarak adlandırılan Seyitgazi-Kırka-Afyon karayolu yıllardır tamamlanmadığı için yolda her yıl yüzlerce ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yaşanmaktadır. Eskişehir’imizin Güney’de yer alan illerimiz ile ulaşımı en kısa bağlantı yolu olan Seyitgazi-Kırka-Afyonkarahisar üzerinden sağlanmaktadır. Seyitgazi-Afyonkarahisar il sınırı arası tek şerit ve virajlardan oluşan 55 km’lik bu yol üzerinde sık sık kazalar meydana gelmektedir. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, aynı yol üzerinde sadece bir hafta içinde meydana gelen kaza sayısı 20’den fazladır. İnsanlarımızın daha güvenli bir yolculuk yapabilmesi ve artık ölümlü kazaların yaşanmaması için bu yolun ‘bölünmüş yol’ olarak bir an önce tamamlanması ve hizmete sunulmasını saygılarımızla arz ederiz.”