Adalet Bakanlığı'nda 'güneş enerjisi' vurgunu: Milyonlarca liralık kamu zararı!

Konya Ereğli’deki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde güneş enerjisi sistemlerinden (GES) elektrik üretilmesi işi için bütçe alınmasına rağmen tesisin yapımına başlanmadığı, üstelik tek bir adım atılmayan tesis için 65 milyon lira ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Adalet Bakanlığı'nda güneş enerjisi sistemi başlığındaki tek usulsüzlüğün bu olmadığını gösteren bir rapor daha ortaya çıktı.

Rapor işlemlerde yapılan usulsüz uzatmalar nedeniyle kamunun milyonlarca liralık bir zarara uğratıldığını ortaya koydu.

'Fen Kurulu kararına rağmen...'

Söz konusu raporda, "Aksaray, Burdur, Kırşehir, Konya/ Ereğli, Tekirdağ- Çorlu Ceza infaz Kurumlarında toplamda 20 megawatt (mw) kurulu güce sahip, GES yapımıyla alakalı proje hizmet alımları Kamu İhale Kanununun istisna hükümleri kapsamında 21/f maddesine göre yapılmış, akabinde projeler onaylanarak İŞ ARTIŞI KAPSAMINDA GES yapımına karar verilmiştir. Kaldı ki, GES YAPIMININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDA İŞ ARTIŞI KAPSAMINDA YAPILMAMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN YÜKSEK FEN KURULU KARARINA RAĞMEN buna karar verilmiştir" denildi.

Raporda söz konusu işlemler sonrası oluşan kamu zararı tespiti ise şöyle yer aldı:

1. Yüklenicilerden sözleşme süresi bitmesine rağmen hukuka aykırı süre tanınarak Yüklenicilerin Cezalı çalışması engellenmiş bu süre zarfından gecikme cezaları( günlük sözleşme bedelinin onbinde altısı ) uygulanmamıştır.

Adana- Sarıçam Ceza İnfaz Kurumu Yapım işi sözleşme bedeli : 385.000.000-TL

Antalya Ceza İnfaz Kurumu Yapım işi sözleşme bedeli : 226.250.000-TL

Konya- Ereğli Ceza İnfaz Kurumu Yapım işi sözleşme bedeli : 291.000.000-TL

TOPLAM : 902.250.000-TL

902.250.000-TL* 0.0006 = 541.350,00-tl/gün

Yaklaşık olarak 6 ay süre uzatımı verildiği düşünüldüğünde; 541.350,00-TL * 180/GÜN

= 97.443.000-TL GECİKME CEZASI UYGULANMAYARAK DOĞRUDAN KAMU ZARARINA SEBEP OLUNMUŞ İDAREYLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE YÜKLENİCİLERE PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞTİR.

BUNLARA İLAVETEN ADANA- SARIÇAM VE ANTALYA CEZAEVİ İNŞAATI YAPIM İŞİNE EK OLARAK İŞ ARTIŞI KAPSAMINDA GES YAPIMINDAN VAZGEÇİLDİĞİ, KONYA-EREĞLİ CEZAEVİ GES YAPIM İŞİNDEN VAZGEÇİLMEDİĞİ BU SÜREYE İLAVETEN EK OLARAK ALTI(6) AY SÜRE BOYUNCA HAREKETSİZ KALINMASI SEBEBİYLE ANILAN İŞTE 291.000.000-TL * 0.0006 * 180/GÜN = 31.428.000-TL DAHA GECİKME CEZA UYGULANMASI GEREKTİĞİ DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE; TOPLAMDA SADECE YÜKLENİCELERE KESİLMESİ GEREKİP KESİLMEYEN GECİKME CEZASINDAN DOLAYI 128.871.000-TL KAMU ZARARINA SEBEP OLUNMUŞTUR.

2- Yukarıda belirtildiği üzere süre uzatımı verilen Adana- Sarıçam ile Antalya Ceza İnfaz Kurumları ile yapılması planlanan ve GES YAPIMI projeleri hazırlanan Aksaray, Burdur, Kırşehir, Tekirdağ- Çorlu Ceza infaz Kurumları YAPIM İşleri İş artışı kapsamında GES YAPILMASI döviz kurundaki artış ve piyasa koşulları sebep gösterilerek proje kapsamında GES yapımından vazgeçilmiş ancak her ne hikmetse Konya- Ereğli Cezaevi Yapım işi içerisinden iş bitiminden itibaren süre uzatımı verilmek suretiyle bir yıla yakın beklenerek verilen 6 aylık ek süre bitim tarihinden başlamak üzere bir yıla yakın ilave süre daha verilerek yapılmak istenmektedir.

Konya- Ereğli Cezaevi İnfaz Kurumu Yapım işi sözleşme süresinin 2020 yılı sonunda bitmesi gerekirken Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının gereksiz ve hiç bir hesaba sığmayan ısrarı sebebiyle hukuksuz verilen süre uzatımlarıyla Cezaevi bitim tarihi olarak öngörülen 2022 yılı Haziran ayı tamamlanacağından cezaevi infaz kurumu inşaatı bitmesine rağmen faaliyete geçirilmemiş ve Kamu İhale Kanunun 5. Md. Kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması ilkesine aykırı hareket edilmektedir.

Eğer yapılması planlanan 4.2 MW(MEGAWATT) Ges yapım işi, hukuksuz olmasına rağmen 2021 yılı başında yapılsaydı o günün rayiçlerine göre 4.2 MW(MEGAWATT) MALİYETİ

1MW MALİYETİ 687.000-$ * 4.2 MW * 7,20(DOLAR KURU) = 20.790.000-TL mal olacakken

Günümüz fiyatlarıyla; 39.241.440-TL ‘ ye mal olacaktır.

Ayrıca öğrendiğimiz 1 mw GES yapım işinin maliyetinin günümüz fiyatlarıyla 550.000-$ olduğu MW başına ayrıca 137.000-$ bedelin yükleniciye peşkeş edildiği, toplamda 4.2 mw büyüklüğünde Ges yapılacağı düşünüldüğünde 7.825.440-TL kamu zararına sebep olduğu açıktır.

Yani sadece Konya- Ereğli Cezaevi Yapım işine hukuksuz olarak ihale edilmeden Ges Yapımı yapılması 26.276.880-TL KAMU ZARARINA SEBEP OLUNMUŞTUR.