Eskişehir'de 102 adet tarihi Roma parasıyla otobüse binen şahıs yakalandı

Eskişehir’de bir otobüste yolcu olarak bulunan şahsın üzerinden Roma dönemine ait 102 adet gümüş sikke çıktı.

İHA'nın aktardığına göre Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı çalışma sonucunda Y.K. isimli bir şahsın çeşitli yerlerden temin ettiği çok sayıda tarihi eser niteliğindeki paraları satmak amacıyla Konya’dan Eskişehir’e geleceği bilgisine ulaştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şahıs takibe alındı. Şahsın, yolculuk yaptığı belirlenen otobüs, KOM Şube Müdürlüğü ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Afyonkarahisar karayolu üzerinde durduruldu.

Şüpheli şahsın üzerinde yapılan arama sonucu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 102 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Şahsın üzerinden çıkan paralar. FOTOĞRAF: İHA

Sikkeler Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığınca şüpheli şahıs hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli tahkikat başlatıldı.