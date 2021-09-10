Aydın'da Roma İmparatoru Hadrianus'un heykelinin parçaları bulundu

Çine'de 500 hektar alan üzerinde bulunan ve Anadolu'nun en büyük antik kentlerinden biri olduğu değerlendirilen Alabanda Antik Kenti'nde, 2015 yılında başlayan kazılar, Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ali Yalçın Tavukçu başkanlığında sürüyor.

DHA'nın haberine göre, Meclis binasında devam eden kazılarda, Roma İmparatoru Publius Aelius Traianus Hadrianus'un ayrı ayrı bölgelerde, parçalar halinde 120 yılında Aydın'a getirildiği değerlendirilen mermer heykelinin parçaları ortaya çıkarıldı.

Baş ve vücudunun bazı kısımları olmak üzere 6 parçası bulunan mermer heykelin diğer parçalarının da bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 2,5 metre boyunda ve 1900 yılık olduğu değerlendirilen heykelin yapılan çalışmalardan sonra Aydın Arkeoloji Müzesi'ne getirilerek ziyarete açılacağı kaydedildi.