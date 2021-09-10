Rektör üniversiteyi aile şirketine çevirmiş: Damadı, kızı, bacanağı...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can, daha önce öğretim görevlisi kızı Esra Aslancan’ın gireceği doktora sınavından önce dekana ve sınav komisyonu üyelerine baskı yapmasıyla gündeme gelmişti.

Sınav komisyonu üyelerine baskı

Rektör Niyazi Can, hem Eğitim Fakültesi Dekanı hem de diğer komisyon üyeleriyle görüşmek istemiş ancak Sınav Değerlendirme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Mahmut Sağır bu görüşmeye gitmemişti. Sağır, önce bölüm başkanlığı görevinden istifa etmiş, daha sonra da açığa alınmıştı.

Maraş’ta yayın yapan yerel gazete MaraşAnaHaber’in aktardığı habere göre, rektör Niyazi Can üniversiteyi ‘‘aile şirketine’’ çevirerek çok sayıda akrabasını işe aldı.

İşte o liste:

‘‘E. C. M., Rektör Niyazi Can’ın ortanca kızı KSÜ Göksun Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü’nde öğretim görevlisi.

Ş. M. A., Rektör Niyazi Can’ın damadı. KSÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda memur olarak görev yapıyor.

Ş. B., Rektör Niyazi Can’ın bacanağı. KSÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi İşletmesinde çalışıyor. Emekliliğinin ardından Rektör Niyazi Can tarafından üniversiteye alındı.

M. T., Rektör Niyazi Can’ın eşinin akrabası. KSÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi İşletmesinde çalışıyor. Her ay maaşına ilaveten 2 bin 500 TL civarı ek ödeme yapıldığı iddia ediliyor.

M. T., Rektör Niyazi Can’ın kiracısı olduğu iddia ediliyor. 2020 yılında KSÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi İşletmesinde çalışmaya başladı.

H.K.,Dr. Öğretim Üyesi H. K.’nın, Rektör Niyazi Can’ın yakın arkadaşı olduğu iddia ediliyor. Rektör Niyazi Can’ın yakın arkadaşlık kontenjanından üçüncü kez sözleşmeli olarak yeniden ataması yapıldığı biliniyor. Pandemi şartları gereği 65 yaş üstü vatandaşların çalışmasını sınırlayan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne rağmen KSÜ ile H. K. arasında 2021 yılının başında 1 yıllık sözleşme imzalandı ve H. K., Diş Hekimliği kadrosuna yeniden alındı. Bu süre içinde H. K., Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne dayanarak; 65 yaş üstü memurların işe gitmeyeceğini öne sürerek çalışmadan maaş almaya devam etti. Prof. Dr. B. E., Dr. Öğretim Üyesi H. K.’nın kızı. Doçent iken Enstitü Müdürü pozisyonuna getirildi.

M. K., Dr. Öğretim Üyesi H. K.’nın kardeşi. Damadının müdür olduğu KSÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi İşletmesinde çalışıyor.

Dr. Öğretim Üyesi H. K.’nın kardeşi olan M. K.’nın damadı. Şef iken Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı yapıldı. İktisadi İşletmenin de müdürü. Kayın Babası M. K.’nın da maaşını veriyor.

Dr. Öğretim Üyesi H. K.’nın kardeşi olan M. K.’nın diğer damadı. H. B.’nin de bacanağı olan H. K., aynı zamanda Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. F. T.’nin eşinin halasının oğlu. Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. E. Ç.’nin de halasının oğlu.

15 Temmuz sürecinde rektörle beraber göreve iade edilmeyen iki dekandan biri olan Prof. Dr. Z. P., Rektör Niyazi Can tarafından göreve gelir gelmez rektör yardımcısı olarak atandı ve daha sonra da İktisadi İşletme konusunda hiçbir kalifikasyonu olmamasına rağmen KSÜ’deki İktisadi İşletmenin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Z. P.’nin eşinin teyzesinin kızı Dr. S.N.K, KSÜ Tıp Fakültesine alındı. Aynı zamanda Rektör Yardımcısı Z. P.’nin kızı F.Z.A da üniversitenin yemek ihalesini alan şirkette işe başlamıştı. KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Z. P.’nin bir başka akrabası Öğretim Görevlisi A. P. de üniversiteye alındı ve Uzaktan Eğitim biriminde görevlendirildi.

E. O., Milli Eğitimde öğretmenken KSÜ’ye şube Müdürü olarak geçti. Rektör Niyazi Can döneminde Öğrenci İşleri Daire Başkanı yapıldı, İktisadi İşletmenin de Muhasebe sorumluluğuna getirildi. E. O. bir süre sonra oğlu M. A. O.’yu öğretim görevlisi olarak Sosyal Bilimler MYO’ya aldırdı. Oğluyla yetinmeyen E. O., Yeğeni İ. O.’yu da İktisadi işletmenin Muhasebe Sorumlusu kontenjanından işe aldırdı.’’

''Bizden önce girmiş birçok akraba var''

Hakkındaki iddialara ilişkin ulaştığımız KSÜ Genel Sekreteri Fatih Tiyek üniversitede rektörün yakınlarının çalıştığını ancak kendisinin akrabası olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

‘‘Benim de ismim listede var. Ben rektörün eşinin akrabası değilim. Rektörün damadı burada çalışıyor. Hocanın kızı 2017’den beri çalışıyor. Bizden önce işe girmiş akrabalık bağı olan onlarca insan var. Biz Maraş’lıyız yıllardır burada yaşıyoruz. Her akrabalık bağı olan insanı sorgulayacaklar mı? Ben üniversiteye girmeden önce de benim de akrabalarım çalışıyordu burada.’’