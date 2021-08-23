AKP'li Yılmaz: Maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum

Mersin’in Erdemli ilçesinde aracını çeviren trafik polisine "Ekibine tükürürüm senin, şerefsiz" gibi ifadeler kullandığı görüntüleri ortaya çıkan AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Twitter'dan konuya ilişkin olarak açıklama yaptı.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Üzgünüm... Keşke kamuoyu böyle bir konu ile meşgul edilmeseydi. Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde, yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum."

Aracı durduran 2 polis açığa alındı

Yılmaz'ın aracını, şikayet üzerine durduran iki polis memuru açığa alındı. Mersin Valiliği'nden Zeynep Gül Yılmaz'ın aracının durdurulmasıyla ilgili "Görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır" açıklaması yapıldı.