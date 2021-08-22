AKP'li vekil aracını durduran polislere hakaret etti, polisler açığa alındı

AKP Mersin Mİlletvekili Zeynel Gül Yılmaz'ın aracını, şikayet üzerine durduran iki polis memuru açığa alındı. AKP Mersin Milletvekili Zeynel Gül Yılmaz, 18 Temmuz 2021 tarihinde Mersin Erdemli İlçesi’nde Kurban Bayramı öncesi hareket halindeyken, yoldaki yurttaşlar tarafından şikayet edildi.

Şikayet edilen araç iki trafik memuru tarafından durduruldu. Bunun üzerine polis memurlarının durumu anlatmasına bile izin vermeyen Zeynep Gül Yılmaz polislere hakaretler yağdırmaya başladı. Yılmaz'ın maske takmaması dikkat çekti.

Polis memurları ile Yılmaz arasında şu diyalog yaşandı:

POLİS MEMURU: Plakanız otoyolda durmadan ihbar ediliyor. Sistemde milletvekili aracı olarak çıkmıyor.

YILMAZ: Yani bu benim sorunum mu?

POLİS MEMURU: Bizim de sorunumuz...

YILMAZ: Uzaklaş. İçeri çemkiriyorsun, tükürük geliyor içeriye, uzaklaş. Kim ihbar ediyor benim arabamı. Senin adın ne?

POLİS MEMURU: Ekipler, telsizden ihbar geliyor. HTS kayıtları.

YILMAZ: Ekibe tükürürüm. Böyle terbiyesizlik mi olur? Ne zaman Erdemli’ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum.

YILMAZ: Adın ne senin? Adını verir misin sen?

POLİS MEMURU: Bir saniye bilgi vereceğim.

YILMAZ: Ş..f..ze bak.

POLİS MEMURU: Hanımefendi küfretmeyin, hakaret etmeyin lütfen.

Polisler açığa alındı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, konuya ilişkin HalkTV'ye verdiği demeçte AKP Mersin Milletvekili Zeynel Gül Yılmaz'ın aracını şikayetler üzerine kontrol amaçlı durduran iki polis memurunun açığa alındığını açıkladı.

Başarır sözlerine şöyle devam etti;

"Olay vuku bulduktan hemen sonra bu bilgi bana geldi ve ilk işim bu polis memuru arkadaşların telefon numaralarını aldım ve onlarla görüştüm. Olayı onlardan dinledikten sonra, dediler ki olayın videosu da var ama emniyette.

Bu millet vekili olayın ardından hemen emniyet müdürünü valiyi arıyor. Aradıktan hemen sonra olay araştırılmadan iki polis açığa alınıyor ve bayram öncesi, arefe günü. Bu beni çok üzdü.

Ben olayı meclis gündemine getirdim. Videonun peşine düştüm ve buldum. Çünkü ben polisleri dinledim, haklı olduklarına inandım. O yüzden bu video çok önemliydi, onların kurtuluşuydu.

Öncelikle şunu söyleyeyim. Millet vekili (Zeynel Gül Yılmaz) bunu yalanladı. 'Ali Mahir Başarır'ın bize attığı iftiralardan bir tanesi' dedi. Ben asla iftira atmadım bugüne kadar AKP'li milletvekili arkadaşıma. Burada üzüldüğüm nokta, video geldikten sonra kim yalan söylüyor kim yalan söylüyor kim doğru söylüyor....

'Süleyman Soylu'ya soruyorum başka millet vekili yapsa neler yapardınız?'

Bir, ş...z kelimesini kullanıyor Türk Polisi için. İki 'bu Erdemli'de hep bu pisliği yaşıyorum' diyor bir ilçemiz için. Üç 'yaklaşma tükürüklerin geliyor' diyor bir polisi aşağılıyor.

Ben buradan Recep Tayip Erdoğan'a ve Süleyman Soylu'ya soruyorum. Bunu bir başka millet vekili yapsa neler yapardınız..."