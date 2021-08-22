AKP'li vekil aracını durduran polislere hakaret etti, polisler açığa alındı

AKP Mersin Mİlletvekili Zeynel Gül Yılmaz'ın aracını, şikayet üzerine durduran iki polis memuru açığa alındı. AKP Mersin Milletvekili Zeynel Gül Yılmaz, 18 Temmuz 2021 tarihinde Mersin Erdemli İlçesi’nde Kurban Bayramı öncesi hareket halindeyken, yoldaki yurttaşlar tarafından şikayet edildi.
Şikayet edilen araç iki trafik memuru tarafından durduruldu. Bunun üzerine polis memurlarının durumu anlatmasına bile izin vermeyen Zeynep Gül Yılmaz polislere hakaretler yağdırmaya başladı. Yılmaz'ın maske takmaması dikkat çekti.
Polis memurları ile Yılmaz arasında şu diyalog yaşandı:
POLİS MEMURU: Plakanız otoyolda durmadan ihbar ediliyor. Sistemde milletvekili aracı olarak çıkmıyor.
YILMAZ: Yani bu benim sorunum mu?
POLİS MEMURU: Bizim de sorunumuz...
YILMAZ: Uzaklaş. İçeri çemkiriyorsun, tükürük geliyor içeriye, uzaklaş. Kim ihbar ediyor benim arabamı. Senin adın ne?
POLİS MEMURU: Ekipler, telsizden ihbar geliyor. HTS kayıtları.
YILMAZ: Ekibe tükürürüm. Böyle terbiyesizlik mi olur? Ne zaman Erdemli’ye gelsem bu pislikle uğraşıyorum.
YILMAZ: Adın ne senin? Adını verir misin sen?
POLİS MEMURU: Bir saniye bilgi vereceğim.
YILMAZ: Ş..f..ze bak.
POLİS MEMURU: Hanımefendi küfretmeyin, hakaret etmeyin lütfen.
Polisler açığa alındı
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, konuya ilişkin HalkTV'ye verdiği demeçte AKP Mersin Milletvekili Zeynel Gül Yılmaz'ın aracını şikayetler üzerine kontrol amaçlı durduran iki polis memurunun açığa alındığını açıkladı.
Başarır sözlerine şöyle devam etti;