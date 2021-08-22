Mersin Valiliği'nden açıklama: Görevli memurlar hakkında yasal işlem başlatıldı

Mersin Valiliği'nden AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracının durdurulmasıyla ilgili "Görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır" açıklaması yapıldı.

Valilik konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"İlimizde bir ay önce, 18.07.2021 günü 18:30 sıralarında Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın arabasının durdurulması olayı ile ilgili olarak; Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın sosyal medya paylaşımı, olayı tamamen çarpıtmaktadır. Bahse konu olayda Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracı polis memurlarınca ihbar üzerine durdurulmuştur. Karayolları trafik kanununun 71. maddesi g bendinde görev ve hizmet gerekleri ve güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar sayılmıştır. Bu çerçevede milletvekilinin kullandığı araç bu kapsamda olmasına rağmen polis memurlarınca durdurulduktan ve milletvekili olduğu anlaşıldıktan sonra yarım saat bekletilmiştir. İlgili şube müdürünce sorgulamanın yanlış yapıldığı, aracın kaydının bulunduğu, bu bakımdan milletvekilinin aracının plakasının yanlış bildirildiği ihbarın yanlış olduğu söylenmesine rağmen bekletilmiş, ancak mesele il emniyet müdürüne intikal ettikten sonra çözülebilmiştir. O esnada polis memurlarının yapması gereken eğer tesbit edilen ihlal var ise tutanak tutup ilgili kurumuna göndermektir. Ancak ön tahkikattan anlaşılmıştır ki; görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır."

AKP'li vekil ve polis arasındaki diyalog

Polise hakaret etmişti

AKP Mersin Mİlletvekili Zeynel Gül Yılmaz'ın aracını, şikayet üzerine durduran iki polis memuru açığa alındı. AKP Mersin Milletvekili Zeynel Gül Yılmaz, 18 Temmuz 2021 tarihinde Mersin Erdemli İlçesi’nde Kurban Bayramı öncesi hareket halindeyken, yoldaki yurttaşlar tarafından şikayet edilmişti.

Şikayet edilen araç iki trafik memuru tarafından durdurulmuş, bunun üzerine polis memurlarının durumu anlatmasına bile izin vermeyen Zeynep Gül Yılmaz polislere hakaretler yağdırmaya başlamıştı.

Yılmaz'ın maske takmaması dikkat çekmişti.

Polisler açığa alındı

Olayı kamuoyuyla paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, konuya ilişkin AKP Mersin Milletvekili Zeynel Gül Yılmaz'ın aracını şikayetler üzerine kontrol amaçlı durduran iki polis memurunun açığa alındığını duyurmuştu.

'Süleyman Soylu'ya soruyorum başka millet vekili yapsa neler yapardınız?'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, şunları kaydetmişti:

"Bir, ş...z kelimesini kullanıyor Türk Polisi için. İki 'bu Erdemli'de hep bu pisliği yaşıyorum' diyor bir ilçemiz için. Üç 'yaklaşma tükürüklerin geliyor' diyor bir polisi aşağılıyor.

Ben buradan Recep Tayip Erdoğan'a ve Süleyman Soylu'ya soruyorum. Bunu bir başka millet vekili yapsa neler yapardınız..."