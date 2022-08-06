AKP'li vekil aracını durduran polislere hakaret etmişti: 'Algı yapılıyor'

Mersin’de 18 Temmuz 2021'de günü şüpheli araç anonsu üzerine polis noktasında durdurulan araçtan AKP Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz çıkmıştı. Aracının durdurulmasına sinirlenen Yılmaz polis memurlarına hakaretler yağdırmıştı. Olayın ardından iki polis memuru açığa alınmıştı. Polis memurları ise aradan geçen bir yılın ardından hâlâ görevine dönmedi.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, polislerin açığa alınması hakkında konuşan Yılmaz, işleyen prosedürün kendisiyle bir alakası olmadığını iddia ederek, "Mevzuat gereği kamu davası devam ediyor. Şahsi bir şikayetim olmadı bugüne kadar" dedi.

Yılmaz konuya dair şöyle dedi:

"Kurum kendi tasarrufunda kendi işlemlerini yürütüyor. Yani bunların ne açığa alınması, ne şu an devam eden prosedürün benimle hiçbir ilgisi yok. Polis memurlarının kendi kurumları, kendi mevzuatını uyguluyor. Yani bunların benimle bir ilgisi yok. Burada Zeynep Gül Yılmaz değil, başka kim olsaydı da uygulanacak olan mevzuatı uyguluyor kurum. Diğer yandan baktığımızda da yine mevzuat gereği kamu davası devam ediyor. Şahsi bir şikayetim olmadı bugüne kadar."

'Algı yaratmak için belli bir kesim kullanılıyor'

Kendisine yönelik algı operasyonu yapıldığını savunan Yılmaz, "Belli bir kesim sürekli, görüntülerin sadece bir dakikalık, 30 saniyelik, bir buçuk dakikalık bir kesiti üzerinde algı yapılıyor. Yarım saatte yakın bir kayıt, görüntü… Yani daha beni durdurur durdurmaz, şahsi cep telefonlarıyla kayda başlıyorlar. Yaka ya da tepe kamera falan değil. Algı yaratmak için belli bir kesim kullanılıyor" diye konuştu.

'Görevi kötüye kullanma var'

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Önünde Meclis Başkanlığı'nca verilen araç kartı da takılı olduğu halde bu şekilde Anayasa'nın 83'üncü maddesine tamamen aykırı bir hareket. Kendi mevzuatlarındaki maddeleri saymıyorum bile. TCK, CMK'yı saymıyorum bile. Anayasa 83'e göre zaten tamamen vekil boyutunda suç. TCK boyutuna baktığınızda da bakın, görevi kötüye kullanma var, hürriyeti tahdit var, çok fazla maddeden yani işlem görebilirler.

Ama dediğim gibi bu zaten kamu davası açılmış, Erdemli Başsavcılığında… Bir taraftan da kurum yapması gereken işlemleri yapıyor. Benimle hiçbir dahli yok. Benden olay çıkmış durumda. Ama bunu benim üstümden yürütmeye çalışıyorlar. Benim şahsi şikayetim bugüne kadar olmadı."

Yılmaz, daha önce bir başka ekibin de aracını durdurmaya çalıştığını ancak aracının anonsa uymayarak devam ettiği iddiasınıysa reddetti.