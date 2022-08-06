Oy isteyen AKP'lileri 'hırsızlar' diyerek kovdu

Sosyal medyada yayılan bir videoda seçim çalışması yapan ve apartmanları dolaşan AKP'li bir kadın ve erkek, çaldıkları kapının önüne paket içerisinde makarna bıraktı.

Bu sırada kapıyı açarak bırakılan makarnayı eline alan kadın "Ben de size şunu vereceğim. Doğalgaz, elektrik ve su faturalarım var. Bunları da sıfırlayıp gelirsiniz" dedi.

Merdiven boşluğunda duran AKP'lilere "Şunları da geri alın" diyerek kapısına bırakılanları fırlatan kadın "Şunları sıfırlayın. Gelin alın dedim. Onları kapıya kadar bırakmayı biliyorsunuz" diye konuştu.

AKP'lilerden birinin "Almıyorsan bari atma" demesi üzerine kadın "Çıkın apartmandan yoksa polis çağıracağım. Hepiniz hırsızsınız" diye bağırdı.