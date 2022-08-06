Kavcıoğlu ile Hisarcıklıoğlu’nun faiz tartışmasının perde arkası ortaya çıktı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da katıldığı toplantıda ticari kredi faizlerinin yüzde 40'ı aştığını belirterek ekonomi politikalarını eleştirdi. Kavcıoğlu ise sanayicilerin şikâyetlerine anlam veremediğini söyleyerek "Kredilerle gidip döviz aldınız, hepsinin listesi var" ifadesini kullandı.

Kavcıoğlu sanayicileri ayrıca “stokçuluk yapmakla” suçlarken, “90 milyar dolar bankalarda parası var şirketlerin. 20 milyar dolar da yurtdışında, bunlar kayıtlı. Şirketlerin yurtdışında kayıtsız 500 milyar doları var deniyor. Yüzde 90’ı yalan olsa yüzde 10’u doğru olsa 50 milyar dolar” dedi. İSO Başkanı Bahçıvan ise, bu suçlamaya itiraz etti ve “çok tehlikeli ithamlarda bulunuyorsunuz” demişti.

'Herhalde gururunu okşamış'

Kavcıoğlu'nun sanayicileri 'stokçulukla' suçlamasının ardından tartışmalar sürerken Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, dikkat çeken bir iddiayı daha gündeme taşıdı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun faiz atışması yaşadığı toplantının basına kapalı bölümünde neler konuşulduğunu kaleme alan Zeyrek, "Orada söz alan bir sektör temsilcisi sözlerine ‘Sayın Başkan konuşmanız çok iyiydi. Hayranlıkla dinledim’ diye başlamış. Bu sözler herhalde Kavcıoğlu'nun gururunu okşamıştır. Son zamanlarda hep hedef tahtasındayken bir sektör temsilcisinin sizin konuşmanızdan övgüyle söz etmesi hoşunuza gider elbet. Ancak o sektör temsilcisi güzel başladığı sözleri şöyle sürdürmüş: ‘Ancak, sizi dinlerken kürsüde konuşanın Türkiye'nin değil de bir Avrupa ülkesinin Merkez Bankası Başkanı olduğunu sandım. Türkiye'yi güllük gülistanlık bir Avrupa ülkesi gibi anlattınız.’ Herhalde ilk bölümün aksine bu ikinci bölüm Kavcıoğlu'nun canını hayli sıkmıştır. Bir sektör temsilcisi, ülkenin Merkez Bankası'nın başkanının ülke gerçeklerinden ne kadar kopuk olduğunu herhalde daha iyi anlatamazdı" dedi.

Zeyrek, toplantıya ilişkin yazısının devamında ise şunları aktardı:

“Kapalı toplantıda Kavcıoğlu'na yönelik eleştiriler bununla da sınırlı kalmamış. Bir başka sektör temsilcisi stokçuluk suçlaması konusunda çok tepkiliymiş. Şöyle demiş: ‘Sayın Başkan, stokçuluk nedir bilir misiniz? Stokçuluk birinin, bir sektörde faaliyeti olmadığı halde o sektörle ilgili mal alıp bekletip fırsat gelince satarak para kazanmasıdır. Bizlerin sektörün gidişatına ve gelecek planlarımıza göre elimizde olan emtiayı stok, bizi de stokçu olarak nitelendiremezsiniz.’

Kavcıoğlu İSO'daki tartışmadan sonra hayli sıkılmış olacak ki sektör temsilcisinin konuşması bitmeden araya girmiş ve “ben öyle demedim” diye araya girmiş ve şu sözleri sarf etmiş: ‘Benim stokçulukla ilgili bir ima ya da suçlamam olmadı. O gün konuşmamda düşük faizle TL kredisi alıp döviz alanları kastettim. Sanayiciyi kesinlikle stokçulukla suçlamadım. 30 küsur yıldır bankacıyım stokçuluğun ne olduğunu iyi bilirim. Stokçu lafı istismar ediliyor.’"