Kavcıoğlu'ndan patronlara: Kredi çekip dolar alanların listesi elimde

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısı, “Reel Kesimi Destekleyen Nitelikli Finansman Politikalarının Üretim ve İhracat Açısından Önemi’’ ana gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda yapıldı.

Halktv'de yer alan habere göre, toplantıya katılan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "nitelikli finansmana ulaşamamaktan" şikayet eden patronları, kredi çekip döviz almak ve stokçuluk yapmakla suçlayarak "Hepsinin listesi elimde" dedi ve “Türkiye’de bir döviz hastalığı var. Hala bankalardan ucuz kredi kullanıp döviz almanın önüne geçemedik. Merkez Bankası veya BDDK veya bankalar için 'Kredi vermiyor' deniyor. Ya el insaf. Hesabında 100 milyon dolar varken, 50 milyon dolar daha alıp hesabına koyma. Bunu vermeyeceğiz” diye konuştu.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Kavcıoğlu'na, "Bankaların başı ve başkanı olarak bu süreci istismar eden bankaları ortaya çıkarmak için hakikaten sizi göreve davet ediyorum. Ayrıca kendisini enflasyondan korumak için stok yapmış sanayiciyi bu kapsama sokarsanız bu tehlikeli bir bakış açısına dönüşür" yanıtını verdi.

Kavcıoğlu, "Sıkıntıları biliyorduk ama İstanbul Sanayi Odası'nda Türkiye'nin ilk 500’ünün ağırlıklı olduğu ve Türkiye'de kredi rekorunun kırıldığı bir dönemde bu kadar kredilerden şikayette bulunulması ciddi şekilde konuşulması gerekiyor" dedi.

Hemen herkesin sıfır faizle kredi ve döviz kullandığını söyleyen Kavcıoğlu, "Bunları konuşacağız. Yani ihracatı desteklemek için Eximbank'ın Merkez Bankası kaynağıyla verilen kredi düz hesap 106 milyon ama kullanılan çok daha fazla. Bunun iki, üç katı. Sadece son 3-4 yılda 70 milyar dolar döviz alınmış. Yani Eximbank kredileri ihracat ağırlıklı kullanılan krediler. Ancak ithalat ağırlıklı kullanılmış ve tamamen döviz alınmış. Ve maalesef kullanım şekli şöyle; Eximbank bu krediyi döviz bazında TL olarak kullandırıyor. Aldığı gün ithalatçı ya da ihracatçı döviz alıyor. Vadesi geldiğinde de ihracat bedeliyle hiçbir şekilde ilişki kurulmuyor. Tekrar piyasadan döviz alarak Merkez Bankası'na geri ödeniyor. Yani herkes böyle gözünü yumuyor" diye konuştu.