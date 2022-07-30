Bir fabrika dolusu kadın emekçinin yumruğu!

Tuzla Tepeören Mahallesi’nde bulunan ETF Tekstil fabrikası yaklaşık dört hafta önce 30 Temmuz 2022 tarihinde kapanacağını duyurdu.

Nike, Adidas, Columbia gibi şirketler için üretim yapılan fabrikada çalışanların %80’ini kadınlar oluşturuyor. Çalışanların ortalama kıdemlerinin 5 yılın üzerinde olduğu fabrikada patron Sanem Dikmen emekçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarına göz dikmiş durumda. Hak edilmiş olan kıdemlerin yalnızca %40’ını verebileceğini söyleyen patron Sanem Dikmen’e karşı işçilerin mücadelesi devam ediyor.

Fabrikada yaşananlarla, patronun çirkin saldırılarıyla ilgi çok sayıda haberi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Biz bu kez Tuzla Kadın Dayanışma Komitesi’ne yansımaları üzerinden, mücadeleyi güzelleştiren bu kadınlardan bahsetmek isteriz.

Kreş yoksa aş da yok

Fabrikada çalışan kadın emekçilerin önemli bir kısmı uzun yıllardır bu firmada çalışıyor. Fabrikanın kreş desteği olması nedeniyle küçük çocuklarında akılları kalmadan üretime devam edebiliyorlar. Fabrikada yaklaşık 25 kadının küçük yaşta çocuğu bulunuyor. Fabrikanın kapanmasıyla birlikte kadın emekçiler kreş imkanı olan bir fabrikada iş bulamadıkları durumda uzunca bir süre çalışamayacaklarından kaygılanıyor.

Türkiye’de fabrikalarda kreş hakkının tanımlandığı ve kullanılabildiği çok az çalışma alanı olması nedeniyle bir kadın için küçük bir çocuğu varken fabrikanın kapanan kapısı ne yazık ki işsizliğe açılıyor.

Yoksulluğun boğaz sıktığı, alım gücünün her gün düştüğü bir ülkede bir kadının işsiz kalması ve çocuğuna bakacak kimsenin olmaması kadın emekçilerin ağzından “kreş yoksa aş yok” şeklinde anlatılıyor.

Kadınlar üretimi durdurdu

Patron Sanem Dikmen’in kıdem tazminatlarını ödemeyeceğini duyurmasının ardından fabrikada çalışan işçiler 22 Temmuz tarihinde üretimi durdurdu ve fabrikaya mal giriş çıkışı olmasının önüne geçti. Üretimin durdurulmasının ardından fabrikada nöbete başlayan işçiler, fabrika bahçesinde patrona karşı omuz omuza umut dolu bir mücadeleye devam ediyorlar.



Patronun üretime “bir buçuk gün olsun devam edin ben de elimden geleni yapmaya çalışayım” açıklamasının ardından işçiler üretime dönmeme ve fabrika nöbetine devam etme kararı aldılar.

Çatıya sıçrayan yumruk

Fabrikada uzun yıllardır çalışan iş arkadaşlarıyla el ele verip hakları için kavga eden Sema Abla 26 Temmuz tarihinde fabrikanın çatısına çıkarak haklarını alana kadar bu mücadeleye devam edeceğini haykırdı.

Sema Abla fabrika çatısında saatlerde güneşte kaldığı günün hemen öncesinde fabrikada gece nöbetindeydi. Gecenin öncesinde ise gündüz nöbetinde…

Bir an olsun bırakmadı emeğiyle var ettiği o fabrikayı.

Çatıda haykırırken yaklaşık 36 saattir uykusuzdu.

“Ben hakkımı yedirmem” derken sımsıkı bir yumruk kaldırdı havaya. Aşağıda nöbete devam eden, yüzlerce kadının yumruğu Sema Abla için, hakları için kalktı.

Sema abla çatıdan indikten sonra hepimizin aklında acaba iyi midir sorusu varken dönüp “geri geleceğim” diyerek ayrıldı fabrikadan ifade vermek ve sağlık kontrolünden geçmek için. Gitmesiyle fabrikasına dönmesi arasında bir saat var mıydı emin değilim. Aklın almayacağı bir güç, emeğin getirdiği müthiş bir kararlılık Sema Abla…

Dokundukları her yer mi güzelleşir? Güzelleşmiş!

Fabrikada pandemi şartlarında üretime hiç ara vermeyen ve aslında bu süreci “nefes alamadıkları” süreç olarak tanımlayan ETF işçileri bu dönemde fabrikalarının bahçesinde onlarca kedi beslemiş. Fabrika kapanır, kıdem tazminatlarını henüz alamazken; gece gündüz nöbete devam ederken yetiştirdikleri o yavruların ne olacağını düşünüyorlar bir yandan.

Hepsinin huyunu suyunu biliyor, onlar orada yalnız kalır korkusuyla bununda çaresine bakmaya çalışıyorlar. Bir kısmı alabildiğini evine almış. Kalanlar için beraber çözüm üretmeye çalışıyoruz.

İçeride mobbinge uğradıkları, ürettikleri markaları satın alamayacakları maaşlara çalıştırılan ETF Tekstil emekçileri o fabrikanın bahçesini bile umutla donatmış. Hayvan beslemiş, çiçek ekmiş... Şimdi aynı bahçede direniyor.

Onlar varsa umut var!

Tuzla Kadın Dayanışma Komitesi 8 Mart 2022’de yaptığı toplantıdan bu yana Tuzla’da emekçi kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Hepimiz yolda öğreniyoruz; bir işin ucundan tutmayı, birine omuz vermeyi, güvenmeyi.

Kimi dönemlerde her insanın durup baktığında “çok mu karanlık” dediği anlar oluyordur. Herkes ETF Tekstil’in kadın emekçilerine baksın.

Bir fabrika dolusu sıkılmış yumruk bizim ışığımız. Hepsi bir aradayken durup baktığınızda “ne kadar aydınlık” diyorsunuz.

Bugün fabrikanın resmi olarak “çalışacağı” son gün. Mücadele ise hiç durmadan devam edecek.



Umut olan bütün kadınlara, kendimize sözümüz olsun;



Zorbaların, hırsızların saltanatını yıkacağız.

İşçilerin kıdem tazminatlarına göz diken Sanem Dikmen’lerin değil, emeğiyle var eden Sema Abla’ların iktidarını emekçi kadınların elleriyle hep birlikte kuracağız!

TUZLA KADIN DAYANIŞMA KOMİTESİ