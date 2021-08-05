AKP'li milletvekilinin aracını durduran polislerin açığa alınması Meclis gündeminde

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracını durduran polislerin açığa alınmasıyla ilgili Meclis’e taşıdı.

18 Temmuz 2021 tarihinde Mersin Erdemli İlçesi Çeşmeli Mahallesi’nde Kurban Bayramı öncesi AKP’li Yılmaz’ın aracı görevli trafik polisleri tarafından durdurulduğu için görevli trafik polislerin açığa alındığını hatırlatan CHP’li Başarır, sözlerine şöyle devam etti:

“Kurban bayramı arifesinde M.A ve M.Y adlı kıymetli polis arkadaşlarımız rutin kontrol nedeniyle AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın çakarlı aracını durdurmuş ve AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz da kişisel egosu sebebiyle kıymetli polis arkadaşlarımızı açığa aldırmıştır. Milletvekili makamı kişisel egolarla işgal edilecek bir makam değildir. Bu makam bizlere halkın sözcüsü olarak verilmiş kutsal bir makamdır. Biz burada halka hizmet etmek için otururken bu yapılan davranış kabul edilemez.”

'Süleyman Soylu neden suspus?'

Son yıllarda artan polis intiharlarından ve ağır baskılardan da bahseden CHP’li Başarır, “Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, her olayda polisimizin arkasındayız derken iş kendi partisindeki milletvekiline gelince suspus oluyor” dedi.

Son olarak bu konuyla ilgili soru önergesi verdiğini belirten CHP’li Başarır, “Biz bu kutsal makamı kendi kişisel egolarımız için değil, milletimizin bize verdiği görev bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Bu görev bilinciyle polis arkadaşlarımızın neden görevden uzaklaştırıldığını soran soru önergemizi TBMM’ye sunduk” ifadelerini kullandı.

Başarır İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şu soruları yöneltti:

1-Devletin güvenliğini sağlamakla yükümlü olan görevli trafik polis memurları Muharrem Aydoğan ve Muhammet Yar neden açığa alınmıştır?

2-Görevli trafik polis memurlarının açığa alınmasının maddi gerekçesi AK Partili Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracının durdurulması mıdır?

3-İçişleri Bakanlığı’nda görevden uzaklaştırmalara ilişkin tedbir kararları hukuka uygun olarak değil de AK Parti milletvekillerinin ağzından çıkan sözlere göre mi verilmektedir?

4-Görevli trafik polis memurları Muharrem Aydoğan ve Muhammet Yar’ı hangi yetkili görevden uzaklaştırmıştır?

5-Polis intiharlarının arttığı, ağır baskı altında kaldıkları bu dönemlerde sadece görevini yapıyor olan iki polis memurunun görevlere iadesi için işlem başlatmayı düşünüyor musunuz?