AKP’li Savcı Sayan'ın istifasını isteyen ismin evinin önünde silahlı çatışma!

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, uzun namlulu silah taşıyan kişilerle birlikte kent sokaklarında yürümüş, Ağrı 1970 Spor Kulüp Başkanı Mehmet Yıldırım ise, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yardımcısının kendilerine silah çektiğini açıklamıştı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, önceki gün Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan hakkında açıklamalar yaparak istifasını isteyen Mehmet Yıldırım'ın evine kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Yıldırım’ın evinin önünde silahlı çatışma olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin videoyu sanal medya hesabından paylaşan Salih Gergerlioğlu, “Dün Savcı Sayan'ı eleştiren, istifasını isteyen Ağrıspor Başkanı Mehmet Yıldırım'ın evine saldırdılar! Evin önünde silahlı çatışma var! Saldırganların kimliği henüz bilinmiyor ama tahmin etmesi zor değil. Savcı Sayan'ın iki gün önce Ağrıspor Başkanı Mehmet Yıldırım'ın marketine yaptığı silahlı baskın ve ardından Yıldırım'ın Sayan hakkındaki yolsuzluk suçlamaları iki taraf arasındaki gerilimi çok artırmıştı. Görüntüleri Mehmet Yıldırım, biraz önce sosyal medya hesabından paylaştı” paylaşımında bulundu.