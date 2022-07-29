Sedat Peker'den İnan Kıraç'la ilgili 'Galatasaray Eğitim Vakfı' iddiası

Ülkücü mafya Sedat Peker, sosyal medya üzerinden basın danışmanı aracılığıyla Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ile evli olan, Koç Holding'de uzun süre yöneticilik yapan İnan Kıraç'la ilgili paylaşımlarına devam ediyor.
Peker, İnan Kıraç'la ilgili “Koç ailesine olan saygımdan dolayı seni bu sefer uyarmakla yetinecem. Eğer bu uyarıyı dikkate almayıp yine el altından film çevirmeye devam edersen, yeni hedefim sen olacaksın” ifadelerini kullanmıştı.
'27 milyon doları ne yaptığını anlatmaya başlarsam...'
Peker bu kez de paylaşımlarında Kıraç'ın 1998 yılında Galatasaray Eğitim Vakfı için topladığı 35 milyon doların 27 milyon dolarını zimmetine geçirdiğini söyledi.
Söz konusu paylaşımlar şöyle: