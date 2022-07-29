Sedat Peker'den İnan Kıraç'a: Eğer uyarımı dikkate almazsan yeni hedefim sen olacaksın

Ülkücü mafya Sedat Peker, sosyal medya üzerinden basın danışmanı aracılığıyla "Karanlıkların Lordu inan kıraç, Yanlış işler yapıyorsun! Yapma! İlerleyen saatlerde sana küçük bir ziyarete geleceğim. Orada yazılanları anlarsan ne ala, eğer ki anlamazsan bu işin sonu çok kötü VALLAHİ! Karanlıkların Şerifi Reis Sedat PEKER" paylaşımında bulunmuştu.

'El altından film çevirmeye devam edersen yeni hedefim sen olacaksın'

Peker mesajından bir süre sonra yine Emre Olur’un hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

"İnan Kıraç’ın hakkında bazı şeyler söylediğini duyduğunu" söyleyen Peker, “Koç ailesine olan saygımdan dolayı seni bu sefer uyarmakla yetinecem. Eğer bu uyarıyı dikkate almayıp yine el altından film çevirmeye devam edersen, yeni hedefim sen olacaksın” ifadelerini kullandı.

Peker, İnan Kıraç hakkında "bazı usulsüzlük, yolsuzluk" iddialarında bulundu.

Peker’in açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Karanlıkların lordu İnan Kıraç, son birkaç gündür bazı yakınlarına 'Sedat Peker’in geçmişteki açıklamaları iyi oldu ancak böyle giderse gelecek dönemlerde de ülkenin başına bela olur olur' diyerek, alttan alttan dedikodular fısıldıyormuşsun.

Beni kendin gibi sırtlanlarla karıştırma. Ayrıca beni Sezgin Baran Korkmaz ile hiç karıştırma. Dünyadan bir haber olan büyük iş adamlarına, Türk Devleti’nin akil adamı rollerini oynayabilirsin. Encümeni Danış’ın gizli başkanıyım yalanına onları inandırabilirsin. Ben bu yolları yemem.

Benim Levent Göktaş olayına bakışım şundan ibarettir; Yüce Allah korusun belki bende bir gün suikaste uğrayabilirim. Devletin bazı yetkilileri, eşime katillerimle ilgili yalan yanlış bilgiler verirse, ben kabrimde acı çekerken, eşim de bu dünyada acı çeker. Benim Levent Göktaş olayına bakışım budur.

Koç ailesine olan saygımdan dolayı seni bu sefer uyarmakla yetinecem. Eğer bu uyarıyı dikkate almayıp yine el altından film çevirmeye devam edersen, yeni hedefim sen olacaksın.

1977 yılından 1980 yılana kadar süren, ülkeyi o dönem büyük ekonomik felakete uğratan kurduğun otomobil karaborsasından başlayıp Aydın Doğan’ın gizli ortağı olduğun Eminönü’ndeki doğan Otomativ üzerinden çevirdiğiniz filmleri konuşacağız. Milliyet gibi, hürriyet gibi büyük gazetelerin satış işlemlerine devletin manevi olarak icazet vermesini bir gereklilik olduğunu bütün herkes bilir. Bu gazetelerin Aydın Doğan’a satılması için devlet içinde yaptığın kulislerin bilgilerinin de tamamı bende. Ergenekon dosyasına dahil edilmemek için FETÖ’cülerle çevirdiğin film fırıldakları konuşmaya başlarsak bunların sonu hiç gelmez. En efsanesi de hükümeti bir ufak eleştirdin diye Sayın Cumhurbaşkanı’ndan zılgıt yiyince, kendisinden randevu alıp kendisinden özürler dileyip affedilmen karşılığında da mensubu olduğun beyaz yakalı Türkler ile ilgili yaptığın ajanlıkları da tek tek konuşuruz. Yaptığın bu ajanlıklar sayesinde şimdiki iktidarın da vazgeçilmezi olduğunu görüyoruz. (Eskiden de askeriyenin vazgeçilmeziydin) İktidar için o kadar değerli kulis çalışmaları yapmışsın ki, senden alacaklı olan Sezgin Baran Korkmaz’ı İçişleri Bakanlığı’na çağırıp parayı sildirdiler.

Karalıkların lordu İnan Kıraç, beni Sezgin Baran Korkmaz ile sakın karıştırma. Levent Göktaş’ın kaldığı yere baskın yapılınca oradan nasıl çıktığının görüntüleri dava açılınca ortaya çıkacak. En son senin yanına geliyor ancak senin holdingdeki kameralar o gün çalışmıyor, görüntü yok. Sen bir tek kendini akıllı, milleti aptal mı zannediyorsun?

Koç ailesi için seni bir kez affettim. Bir dahaki sefere çok ağır gelirim. Hele seçime 2 ay kala çekeceğim videolarda, seni tüm dünyaya rezil eder, Kont Drakula’dan daha büyük bir nefret objesi haline getiririm.

Muktedirlere nasıl ajanlık yapıp yararlı bilgiler sağladıysan, İçişleri Bakanının bizzat söylemesi ile senin borcunu sildirmek için en alttan en üstte kadar birlikte karar almışlar. (SBK konusu) Yaşlı kurt Türk Devletinin sadece bir yüzü yoktur, başka bir yüzü daha vardır. Orda da herkesin doğduğu günden, öleceği ana kadar yaptığı her şeyin kaydı vardır. Tekrardan söylüyorum; beni SBK ile karıştırma seni mahvederim. Edebinle yerinde otur, ağzını kapat."

Levent Göktaş iddiası

Peker ayrıca, Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelisi emekli albay Levent Göktaş hakkındaki tartışmaya ilişkin de şunları söyledi:

"Şu tartışma da artık beni çok yordu; ‘Levent Göktaş cephesi Sedat Peker’i aradı mı, aramadı mı?’ tartışması. Bunu öğrenmek çok kolay. Beni yalanlasınlar. Beni yalanlayanların başına neler geldiğini de asla unutmasınlar."