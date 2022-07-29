Sedat Peker 'Koç Ailesi'ni işaret etti: 'Bu işin sonu çok kötü'

Ülkücü mafya Sedat Peker, sosyal medya üzerinden basın danışmanı aracılığıyla "Karanlıkların Lordu inan kıraç, Yanlış işler yapıyorsun! Yapma! İlerleyen saatlerde sana küçük bir ziyarete geleceğim. Orada yazılanları anlarsan ne ala, eğer ki anlamazsan bu işin sonu çok kötü VALLAHİ! Karanlıkların Şerifi Reis Sedat PEKER" paylaşımında bulundu.