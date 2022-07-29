AKP'de yumruk yumruğa kavga çıktı

Halk TV'de yayınlanan Gökmen Karadağ ile Açıkça programına katılan eski AKP milletvekili Turan Çömez dikkat çekici iddialarda bulundu.

'AKP teşkilatları çatır çatır dağılıyor'

"Erdoğan otokratikleştikçe hata yapıyor, hata yaptıkça otokratikleşiyor" diyen Çömez, "Otokrasi seviyesi arttıkça tabanından da kopuyor. Halktan da kopuyor, teşkilatlarından da kopuyor. Teşkilatlarında olup bitenden haberi yok. Zannediyor ki AKP'yi ilk kurduğu o zamanlardaki o ruh, o heyecan devam ediyor. Hayır. AKP teşkilatları çatır çatır dağılıyor" dedi.

'Genel Merkez'le Saray çatışma içerisinde'

AKP tabanı ile teşkilatının birbirinden koptuğunu ifade eden Çömez, "Teşkilat kendi arasında büyük kavgalar içerisinde, büyük entrikalar dönüyor, teşkilatla Genel Merkez çatışma içerisinde, Genel Merkez'le Saray çatışma içerisinde" diye konuştu.

Yumruk yumruğa kavga

AKP teşkilat toplantısında yaşanan bir kavgaya değinen Çömez olayı şu sözlerle anlattı:

"İlini söylemeyeceğim. Bir vilayetimizde, AKP Milletvekilleri kendi aralarında bir toplantı yaptılar. Bir bayan milletvekili de var aralarında. Tartışma öyle bir hale geldi ki birbirleriyle yumruk yumruğa kavga ettiler. Bundan Genel Merkez'in haberi dahi yok. Çünkü kopmuş vaziyetteler. Halktan koptukları gibi teşkilattan da kopmuş vaziyetteler."