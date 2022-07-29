Savcı Sayan hakkında ağır iddialar: Kulübün parasına el koydu, kulüp müdürünü işe aldı...

Ağrı 1970 Spor Kulüp Başkanı Mehmet Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yardımcısının kendilerine ait marketin önüne gelerek, kardeşlerine silah çektiğini belirtti.

Savcı Sayan'ın kalaşnikoflu korumalarla kent sokaklarında gezmesinin ardından açıklama yapan Mehmet Yıldırım, Sayan’ın Ağrıspor'a gelen bütün sponsorlukları engellediğini, kulüp için belediye hesaplarına yatırılan paralara da el koyduğunu ifade etti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Sayan’ın halka "zulüm" yaptığını belirten Yıldırım, “Bu zulme artık millet ‘dur’ demelidir. Herkes Savcı Sayan'dan korkuyor, bu adam her şeye zarar bir insandır. Kumpasçıdır, yalancıdır, çarşı ortasında kalaşnikoflarla gezerek insanları korkutma politikası yürütüyor” dedi.

Yıldırım, Sayan’a dair iddiaları şöyle sıraladı:

* Kulüp müdürüm 1 yıldır Ağrı Belediyesi’nde işe başlatılmış, bankamatik memuru edilmiş ve bu nedenle kamu malına zarar verilmiştir. Bu sebeple Ağrı Belediye Başkanın soruşturulmasını talep ediyorum.

* Ağrı Spor Kulüp Müdürü Kerem Adıgüzel, Ağrı Sporun bilgi belgelerini belediye başkan yardımcısı Ahmet Tunç’a her hafta rapor edilmesi şartıyla işe alınmıştır.

* Kulüp Müdürü Kerem Adıgüzel işe başladığı gün itibariyle kulüpte açık bırakmaya başlamış, futbolcu sözleşmelerinin yapılmadan önce sigorta girişleri yapılması gerekirken 1 ay sonra yapılmıştır.

* Sigorta girişleri geç yapılan 16 sözleşmeli sporcumuzdan 8 tanesi bizi mahkemeye vermiş, sözleşmelerini fesh etmiş ve bu yıl hiç oynamadan sözleşme bedellerini de almaya hak kazanmış. Bu vesile ile kulüp 2 milyon zarara uğramıştır.

* Ağrı Spor kendi sahasında oynadığı maçlarda takım içerisinde ilk 11’de oynayan 4 futbolcu tarafından maçlar satılmıştır.

* İmza aşamasına gelinen tüm sponsorluklar Savcı Sayan ve ekibi tarafından kişiler tarafından muhataplar aranarak, iptal edilmiştir.

* Valilik tarafından yapılan destek programında destek sözü veren iş insanlarımızdan tanıdığı olanlar, Savcı Sayan ve ekibi tarafından aranıp, destekler iptal edilmiştir.

* Belediye çatısı altında Ağrı Spor adına ruhsat parası olarak para toplanmış, hiçbiri bizim hesaplara aktarılmamıştır. Bizzat kendi komşum Abdullahoğulları tarafından 70 bin TL Ahmet Tunç’un verdiği hesaba aktarılmış, para bize mal edilmiş ancak parayı onlar kendilerine almıştır.

* Savcı Sayan kendi twitter hesabında dünkü olayda orada olmadığını söylemiş. Yalan, kendisi bizzat oradaydı kavgayı başlatan oydu. Arabaya şoför tarafından bindirip olay yerinden kaçan oydu.

* Savcı Sayan ve ekibi bir an önce istifa etmeleri gerekmektedir. Tüm basın önünde verilen sözü tutmalı, bari bir kez olsun şerefli duruş sergileyip istifa etmelidir.