AKP'li Mücahit Birinci'den zam savunması: Geldiği gibi gider

Yeni yılın ilk günü elektrik, doğalgaz, akaryakıt, köprü ve otoyol ücretleri, harçlar, vergiler ve cezalara zam geldi.

Art arda gelen zamlarla ilgili AKP'den de açıklama geldi. AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, yurttaşların tepkisine yol açan zamlar için "Zam geldiği gibi gider..." dedi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Birinci, "Zam geldiği gibi gider... Anlık tepkiye lüzum yok. Biz başardık, yine sizlerle el ele biz başaracağız. Dolarda anlık tepki verenleri ne hale getirdik hatırlayınız, hem de bir gecede..." ifadelerini kullandı.