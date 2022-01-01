Yeni yıla zam fırtınasıyla girildi: İşte üst üste gelen son zamlar!

2021'de giderek katlanılamaz hale gelen hayat pahalılığı AKP iktidarı tarafından 2022'ye daha ilk günden taşınmış oldu.

Yeni yılın ilk dakikaları üst üste zam haberlerine konu oldu.

İşte 2022'nin zam tablosu:

Elektriğe büyük zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWhe kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWhın üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh olarak uygulanacaktır" açıklamasında bulundu.

Bu açıklama elektriğe konutlarda 150 kWh'ın altında kalan tüketim için yüzde 52, üzerindeki tüketim içinse yüzde 127 zam anlamına geliyor.

Doğalgaza zam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde 2022 yılı Ocak ayı doğalgaz toptan satış fiyat tarifesiyle ilgili açıklama yayımlandı.

Açıklamaya göre, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25 zam yapıldı.

Büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğalgaza yüzde 50 zam yapıldı.

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

2021 boyunca devam eden akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru sürüyor. 1 Ocak itibariyle benzin, motorin ve LPG'ye yeni zamlar geldi.

Motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, LPG’ye 78 kuruş zam geldi.

Köprü ücretlerine ve Avrasya Tüneli geçişine zam geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak köprü ve Avrasya Tüneli ücretlerini açıkladı.

Açıklamada, "Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir” denildi.

Geçtiğimiz yıl köprü geçiş ücreti yüzde 26 zamlanmış ve 13,25 liraya yükseltilmişti.

2022 yılı itibariyle geçiş ücreti tek yön değil çift yönlü olacak ve araç sahipleri toplam 16,50 lira ödeyecek.

Bakanlık açıklamasında, ”Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir” ifadesi yer aldı.

MTV'ye zam

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranını yüzde 25 olarak belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Bu karara göre ocak ayı itibariyle ödenecek MTV yüzde 25 olarak zamlanmış oldu.

Pasaport, ehliyet, harç ve cezalara zam

1 Ocak itibariyle pasaport, ehliyet, harç ücretleri ve ödenecek trafik cezaları da zamlandı.

Tüm bu kalemlerde uygulanacak zam yüzde 36.20 olarak açıklandı.

1 Ocak'tan itibaren süresi 6 ay olan pasaport için 339 lira, 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1477 lira ödenecek.

820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022'de bin 116 liraya yükselecek.