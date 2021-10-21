AKP'den TÜSİAD'a: Vesayet özlemi içerisinde

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, TÜSİAD'ın 50. Yılı projesi olarak, "Türkiye'nin geleceğinin inşası için bir yol haritası" önerisi içeren, “Geleceği İnşa” başlıklı raporun toplantısında laiklik, hukukun üstünlüğü ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığı vurgusu yapılmasına ilişkin olarak, "TÜSİAD da vesayet özlemi içerisinde" yorumunu yaptı.

Şahin, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamaya da tepki göstererek, "Büyükelçiler, şunu çok iyi bilmelidirler ki yaptıkları dostluğa sığmadığı gibi aynı zamanda anayasal bir suçtur. Türkiye Cumhuriyeti devleti anayasal düzeni, mahkemelerinin bağımsızlığı hiçe sayılacak bir ülke değildir" dedi.