Kemal Okuyan'dan Kılıçdaroğlu'na 'TÜSİAD' yanıtı

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 'TÜSİAD Başkanı üzülmesin' diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 'TÜSİAD üzülmediği sürece halk üzülür' yanıtını verdi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "TÜSİAD Başkanı üzülmesin, Türkiye'ye gerçek anlamda hukuku, yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü getireceğiz" sözlerine TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan yanıt geldi.

"AKP döneminin kaymağını yiyen patronlar kulübünün şikayet ve yakınmalarının laiklik, demokrasi, adalet, özgürlük gibi değerlerle ilgisi yok" diyen Okuyan, "AKP gelirken de bu şarkıyı söylüyorlardı. Sonra ülke iyice karanlığa gömüldü. TÜSİAD üzülmesinmiş! TÜSİAD üzülmediği sürece halk üzülür" ifadesini kullandı.

Haber

Kılıçdaroğlu ve Akşener, CHP Genel Merkezi'nde görüştü: 'TÜSİAD Başkanı üzülmesin'

 