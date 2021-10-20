Kemal Okuyan'dan Kılıçdaroğlu'na 'TÜSİAD' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "TÜSİAD Başkanı üzülmesin, Türkiye'ye gerçek anlamda hukuku, yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü getireceğiz" sözlerine TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan yanıt geldi.

"AKP döneminin kaymağını yiyen patronlar kulübünün şikayet ve yakınmalarının laiklik, demokrasi, adalet, özgürlük gibi değerlerle ilgisi yok" diyen Okuyan, "AKP gelirken de bu şarkıyı söylüyorlardı. Sonra ülke iyice karanlığa gömüldü. TÜSİAD üzülmesinmiş! TÜSİAD üzülmediği sürece halk üzülür" ifadesini kullandı.