Kılıçdaroğlu ve Akşener, CHP Genel Merkezi'nde görüştü: 'TÜSİAD Başkanı üzülmesin'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet, CHP Genel Merkezi'nde partinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek eşlik etti.

Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen Akşener ve Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

'İstişarenin çok değerli olduğunu düşünüyoruz'

Akşener, "Partimiz adına bu çalışmayı diğer siyasi partilere takdim etmek üzere bir sistem oluşturduk. Bugün de CHP’ye bu çalışmayı takdim ettik. Hem de Sayın Kılıçdaroğlu ile istişarede bulunduk. Türkiye’ye dair çözümlerin oluşması açısından istişarenin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. İttifakın dört partisinin istişare kavramını tekrar Türkiye’nin gündemine getirmesi açısından memnunun. Ben yaptım oldu diyenlerin de istişare kavramını gündemlerine almaları gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'TÜSİAD Başkanı üzülmesin'

Kemal Kılıçdaroğlu, "Her alanda ciddi sorunlar var. Bu sorunlardan Türkiye’nin arınması lazım, Türkiye’nin kendisine yeni bir yol haritası çizmesi lazım. Huzur içinde bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Osman Kavala'yla ilgili büyükelçilerin açıklaması hakkındaki soruya Kılıçdaroğlu, "Türkiye'ye dışarıdan yapılacak müdahaleyi doğru bulmayız ama müdahale edilecek bir noktaya da gelmesini istemeyiz" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, TÜSİAD'ın "laiklik" çıkışı için ise "TÜSİAD Başkanı üzülmesin, Türkiye'ye gerçek anlamda hukuku, yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü getireceğiz" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Sayın Bülent Arınç’ın CHP’nin oyları artacak demesi güzel bir şey. Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz" diyerek, Aralık ayında 6 siyasi partinin uzlaştığı temel ilkelerin ortaya çıkacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun gezileri ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkındaki soruyu da "İmamoğlu’nun bana gelmiş bir talebi yok. Ayrıca giderken de benden izin aldı" şeklinde yanıtladı.

'Büyükelçilerin böyle bir talepte bulunmasını doğru bulmuyoruz'

"Sarıgül’le görüşme yaptık. Karamollaoğlu ile de görüştük. DSP bizi ziyaret etmişti. Genel Başkanları ile ileri süreçte bir görüşme imkanımız olacak. İstişareyi çok önemsiyoruz biz" diyen Akşener de, "Laiklik bir hukuk kuralıdır. O ülkenin kanunlarının ilahi vahye göre mi olacak yoksa insanlar için mi hazırlanacak buna karar veren bir hukuk terimidir. Bugüne kadar siyasetçiler, din adamları konuştu ama hukukçuların konuştuğu görülmedi. Ortadan kayboldu gitti. 21. Yüzyılın yeni değer setlerine uygun bir kanun anlayışının ortaya konulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Akşener "Büyükelçilerin böyle bir talepte bulunmasını doğru bulmuyoruz. Böyle taleplere yol açacak olayların yaşanmasını da doğru bulmuyoruz" ifadesini kullandı.

Ayrıca İYİP Genel Başkanı, Meclis'e gelen sınır ötesi operasyon tezkeresine de evet diyeceklerini duyurarak, "Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelen tüm tezkereler için önce bir ekip kurarız. Konu uzmanı arkadaşlarımız üzerinden bir rapor ortaya çıkar. Sonra da milletvekili arkadaşlarımızla bu paylaşılır. Bu çalışma yapıldı ve eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla evet oyu vereceğimizi söylemek isterim" dedi.