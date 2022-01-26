AKP'den İBB açıklaması gelmişti: Marmaray arıza yaptı, yolcular raylarda yürüdü

TCDD'ye bağlı Marmaray'da yaşanan arıza sebebiyle banliyö hattında mahsur kalan yolcular karda rayların üzerinden yürüyerek istasyonlara ulaşmaya çalıştı. Bazı istasyonlarda ise yolcular trenlerde bekletildi.

Arıza nedeniyle uzun süredir beklediğini söyleyen yurttaşlar sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.

Yurttaşlara yapılan açıklamadaysa "teknik bir arıza" olduğu söylendi. Öte yandan trenlerde farklı noktalarda öğle saatlerinde de arıza yaşandığı öğrenildi.

Arızaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki karla mücadeleye ilişkin olarak, "İBB büyük bir yönetim zaafiyeti ortaya çıkardı" demişti.