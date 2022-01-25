İstanbul'da kar esareti: Kentte hayat durdu

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı kentte kaosa neden oldu.

Bazı ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken özellikle ara cadde ve sokaklarda kar birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Beylikdüzü - Büyükçekmece arasındaki E-5 Karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda araç trafikte kaldı.

Saatlerce araçlarında mahsur kalan yurttaşlar soğukta zor anlar yaşarken, arabalarını otoyollarda bırakıp kilometrelerce evine yürüyenler oldu. Arnavutköy'de yolda kalan yurttaşları çekici taşıdığı anlar görüntülendi. Zeytinburnu’nda bir ambulans yolda kaldı. Yurttaşlar yolda kalan ambulansı iterek hareket ettirmeye çalıştı.

Özel araçların saat 13'e kadar trafiğe çıkması yasaklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 vatandaşın ise otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdiğini açıkladı. İstanbul Valiliği saat 13.00'a kadar özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı.

Kentte araçların trafiğe çıkartılmaması sebebiyle toplu ulaşım araçlarında da yoğunluk yaşandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle alışveriş merkezleri valilik kararıyla dün saat 19.30'da kapatılmıştı. Kar yağışına Başakşehir İkitelli'deki bir AVM'de yakalanan 3 bin kişi geceyi AVM'de geçirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki hava durumuna ilişkin açıklamada bulunarak İstanbulluları ani şekilde görülen baskın kar yağışlarına karşı uyardı. İmamoğlu "Meteorolojinin uyarılarına göre her an baskın yağışlar bizimle olacak. Bu hafta boyunca soğuk hava dalgası devam edecek" dedi.

İstanbul’a giden otobüs ve ağır tonajlı araçların da Bolu'dan geçişine izin verilmiyor.

Bazı güzergahlarda sorun devam ediyor

AKOM'da açıklama yapan İmamoğlu, kar yağışının bugün saat 18.00'den sonra da devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "O bakımdan yapılan bütün uyarılara, açıklamalara bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uymasını istiyoruz. Sayın Valimizin açıklamaları var, halkımızın dikkatine sunduğu. Bunların da önemli olduğunu ifade edelim. Bugün saat 13.00'e kadar bazı özel görevi olan araçların dışında araçların trafiğe çıkmaması hususunda uyarısını yaptı. Yine Anadolu ve Trakya istikametinden şehrimize araç giriş kısıtlamasının devam edeceğini" dedi.

Yol durumu hakkında bilgi veren İmamoğlu, "D-100'den sahil yoluna kadar kapalı yolumuz yoktur. Beylikdüzü TÜYAP bölgesinden Hadımköy gişelerine olan güzergahta açma işlemleri devam etmektedir. Onun dışında bütün akış sağlanmıştır. Arnavutköy'de çalışmalar devam ediyor. İBB olarak TEM Mahmutbey bize ait değil şurası bize ait değil demeden katkı sunmaya, sıkıntıyı en az indirme çabası sürdürülmüştür" diye konuştu.

Kamu personeline idari izin

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" dedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kamuda da mesai dün saat 15.30'da sona erdi.

HSK ise İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı. Yargıda iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.

Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a girişler sağlanamadı

İstanbul Valisi Yerlikaya dün yoğun kar yağışı nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Uzun süre kente karayoluyla giriş sağlanamadı.

Bugün de Boğaziçi Köprüsü ve FSM araç geçişine kapatıldı. İşe gitmek için yola çıkan özel araçlar sabah saatlerinde Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geri çevrildi.

Yolcu otobüslerinin yoğun kar yağışı nedeniyle yola çıkışı da dün akşam itibariyle bu sabaha kadar durdurulmuştu. Karar saat 13.00'a kadar uzatıldı.

Uçuşlar iptal edildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nın saat 13.00'e kadar uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM), İstanbul Havalimanı'nda bir pistin uçuşlara açıldığını duyurdu.

Uçuş bekleyen ve mahsur kalan yurttaşlar, havalimanın çeşitli yerlerinde sabahladı. Mahsur kalanlara bir sandviç ve uyumaları için karton verildiği görüntüler sosyal medyada paylaşırken duruma tepki gösterildi.

İstanbul Havalimanı

THY ise İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları saat 00.00'a kadar durdurduğunu açıkladı.

Öte yandan İstanbul Havalimanı kar yağışı nedeniyle kullanılamaz duruma gelirken, Erdoğan'ın İstanbul'a gönderdiği bakanlar sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nı kullandı. Yurttaşlar, Atatürk Havalimanı'nın sivil uçuşlara kapatılmasına büyük tepki göstermişti.

İstanbul Havalimanı'nda kargo çatısı çöktü

İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo adlı firmanın kullandığı tesisin çatısı kar kütleleri ve fırtına nedeniyle dün çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" dedi.