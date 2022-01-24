THY, İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlarını 04.00'e kadar durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki operasyonların yarın sabah saat 04.00’e kadar durdurulduğunu duyurdu.

İstanbul’da üç günden beri etkili olan kar yağışı bugün öğle saatlerden itibaren şiddetini arttırdı. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar saat 18.00’e kadar durduruldu.

Şiddetli yağış devam ederken bir açıklama da Türk Hava Yolları’ndan geldi. Bu doğrultuda THY’nin İstanbul Havalimanı’ndaki operasyonları yarın sabah saat 04.00’e kadar durduruldu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldık” açıklamasında bulundu.

Havalimanına giden yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul Havalimanı'na giden yollar ulaşıma kapandı.

İHA'nın bildirdiğine göreyse uçuşlara kapatılan İstanbul Havalimanı'nın yolunda da kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar araçlarını iterek kar birikintisinden çıkarmaya çalıştı. Bazı sürücüler ise kar yağışı ve tipiden kaçarak havalimanı otoparkına sığındı.

Otogarlardan çıkışlar durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın 08.00’e kadar durdurulduğunu açıkladı.

Hangar çatısı çöktü

İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo adlı firmanın kullandığı tesisin çatısı kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir" dedi.