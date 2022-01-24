İstanbul Valiliği'nden 'AVM' kararı: Bugün 19.30'da kapanacak

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle alışveriş merkezleri bugün saat 19.30'da kapatılacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınan kararı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yerlikaya "İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM’ler bu akşam itibarıyla 19.30’da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

'Motokurye çalıştıran iş yerlerini bildirin'

Öte yandan Yerlikaya yasağa rağmen motokurye çalıştıran işletmelerin de bildirilmesi çağrısında bulundu. Yerlikaya yaptığı paylaşımda "Az sayıdaki işletme sadece motokuryelerin değil hemşehrilerimizin de canını hiçe sayıyor. Yasağa rağmen motokurye çalıştıran iş yerlerini lütfen Telefon 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Gereken cezai işlemleri uygulayalım" dedi.