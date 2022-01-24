Trakya'dan İstanbul'a gelen araçların kente girişi ikinci duyuruya dek yasaklandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya yönünden İstanbul'a seyahat eden araçların kente girişi ikinci bir duyuruya dek yasaklandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İkinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle İZİN VERİLMEYECEKTİR. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur" dedi.
Kıymetli Sürücüler,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022
İkinci bir duyuruya kadar;#Trakya istikametinden #İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️
Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur.#ÖnceSağlıkÖnceGüven pic.twitter.com/XKIl65RmVT