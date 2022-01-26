AKP: İBB büyük bir yönetim zaafiyeti ortaya çıkardı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki karla mücadeleye ilişkin olarak, "İBB büyük bir yönetim zaafiyeti ortaya çıkardı" dedi.

Çelik, "Her krizde yok olan bir tabloyla karşı karşıyayız. 15 Temmuz'da Genel Başkanları yok olur, kriz zamanında belediye başkanları yok olur. Sonra sürekli olarak başkalarını suçlamaya çalışırlar. İstanbul ve İstanbullu bunu hak etmiyor" dedi.

Çelik, "İBB Türkiye'nin en kıymetli kurumlarındandır. Bu kurumsal hafızanın partizanlık çerçevesinde zarar gördüğünü görüyoruz. Bir sürü insan AK Parti diye etiketlenerek namus sözü verilmesine rağmen işten atıldı. Ehil kadrolar gitti, şu andaki kadroların krize müdahale konusunda deneyimsiz olduğunu gördük. İnsan istiyor ki İstanbul'un iyiliği için geçmişlerdeki krizlerden ders çıkarılsın, güçlü müdahale edilsin. Elbette bir afeti bir günde bir saatte durduramazsınız. Ama insanlar şuna bakarlar, ciddi bir kriz yönetimi hazırlığınız var mı, vatandaşla bilgileri herkesi kapsayan bir üslupla, bütünsel bir yaklaşımla paylaşıyor musunuz paylaşmıyor musunuz. Her kriz zamanında İBB Başkanı, biz seçimleri kazandık onun siyasi rövanşını almaya çalışıyorlar diye. İstanbul'daki yönetim zaafının siyasi rövanş ile ne alakası var?" diye konuştu.

Çelik, "Normal zamanda da vatandaşa gitmesi gereken hizmet gitmiyor. Burası kimsenin siyasi özel mülkiyeti değil, siyasi tartışmaların merkezinde olması doğaldır. Bunlar olurken buranın kurumsal kapasitesi, kriz yönetimi nerede? 2017'de daha fazla kar yağmasına rağmen daha fazla tuz atılarak, kriz simülasyonu önceden çalışılarak, kriz başladığı andan itibaren müdahale edilerek bu işlere en az sıkıntı çıkaracak şekilde müdahale etmeye dönük bir kriz yönetme anlayışı söz konusuydu. Şimdi yönetimin kendisi kriz haline gelmiş" ifadesini kullandı.