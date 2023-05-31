AKP'den CHP’li başkana 'seçim günü propaganda yaptı' gerekçesiyle suç duyurusu

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan hakkında AKP'lilerin talebi ile tutanak tutuldu, suç duyurusunda bulunulması kararı verildi.

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, CHP'li Doğan eşi Mehmet Ali Doğan ile birlikte oyunu Servergazi Mahallesi'ndeki İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı. Doğan oyunu kullandıktan sonra aynı okuldaki diğer sandık kurullarını da tek tek ziyaret ederek ‘Hayırlı olsun' dedi, başarı dileyerek ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Önce binada görevli olan bir AKP'li, daha sonra da AKP Merkezefendi İlçe Başkanı Fatih Durmaz tarafından dışarı çıkması konusunda uyarıldı.

‘Tutanak tutuldu, propoganda yaptı denildi’

Daha sonra Doğan'ın ziyareti hakkında tutanak tutuldu. AKP'liler Doğan'ı propaganda yapmakla suçladı, seçim yasaklarını çiğnediğini öne sürerek tutanakta suç duyurusunda bulunması talebini belirtti. Merkezefendi 2. Bölge İlçe Seçim Kurulu yapılan itirazı görüştü. Kurul suç duyurusunda bulunulması yönünde karar verdi. CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, il seçim kuruluna itirazda bulunacaklarını açıkladı.

CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum ise belediye başkanlarının, siyasi parti il başkanlarının nezaket gereği oy kullandıkları okullardaki diğer sandıkları dolaşarak kolaylıklar dilediğini, AKP il başkanı ve belediye başkanlarının da bu ziyaretleri gerçekleştirdiğini ve kendilerinin bir itirazda bulunmadığını belirtti.

Horzum, "Seçim kuruluna yapılan müracaat görüşülmüş, suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmıştır. Bize tebliğ edildiğinde il seçim kuruluna itirazımızı yapacağız" dedi.