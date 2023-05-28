Seçim yasağını tanımadı: Erdoğan propagandaya oy verdiği okulda da devam etti

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için İstanbul Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oylarını kullandı.

BirGün'ün haberine göre, Erdoğan oy kullanmak için okula geldiği sırada yasaya aykırı şekilde seçim çalışmalarını sürdürdü. Çocuklara oyuncak ve 200 TL veren Erdoğan, yetişkinlere de üstünde kendi fotoğrafının olduğu tişörtler dağıttı. Propaganda yasaklarına aldırmayan bir grup ise okulun önünde Erdoğan lehine slogan attı.