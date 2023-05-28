İstanbul Ümraniye'de Kazım Karabekir Ortaokulu'nda AKP'liler TKP müşahitlerinin okulda bulunamayacağını söyleyip dışarı çıkarmaya çalıştı.
AKP'lilerin, dışarı çıkarmaya çalıştığı TKP müşahitlerinin üstüne yürüdüğü görüldü.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AKP'liler TKP müşahitlerini dışarı çıkarmaya çalıştı
İstanbul Ümraniye'de bulunan bir okulda AKP'liler TKP müşahitlerini dışarı çıkarmaya çalıştı.
Haber Merkezi
İstanbul Ümraniye'de Kazım Karabekir Ortaokulu'nda AKP'liler TKP müşahitlerinin okulda bulunamayacağını söyleyip dışarı çıkarmaya çalıştı.
AKP'lilerin, dışarı çıkarmaya çalıştığı TKP müşahitlerinin üstüne yürüdüğü görüldü.