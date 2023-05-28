AKP'liler TKP müşahitlerini dışarı çıkarmaya çalıştı

İstanbul Ümraniye'de bulunan bir okulda AKP'liler TKP müşahitlerini dışarı çıkarmaya çalıştı.

Haber Merkezi

İstanbul Ümraniye'de Kazım Karabekir Ortaokulu'nda AKP'liler TKP müşahitlerinin okulda bulunamayacağını söyleyip dışarı çıkarmaya çalıştı.

AKP'lilerin, dışarı çıkarmaya çalıştığı TKP müşahitlerinin üstüne yürüdüğü görüldü.