AKP ve MHP'nin stat korkusu: Kim ne dedi?

Maraş merkezli iki depremin ardından resmi verilere göre ölü sayısı 44 bini aşmış durumda.

Ortaya çıkan büyük yıkım tablosu, sonrasındaki müdahalenin ve yardımların her aşamada yetersiz kalışı halkın tepkisine yol açarken bu tepki son günlerde yeniden başlayan Süper Lig karşılaşmaları vesilesiyle tribünlere yansıdı.

Önce Fenerbahçe tribünlerinde ardından da Beşiktaş tribünlerinde hükümet istifa çağrılınca iktidar, iktidar destekçisi MHP ve yandaş medya hemen harekete geçti.

Önce Yeni Akit...

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit'in yazı işleri müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında atılan "Hükümet istifa" tezahüratına ilişkin "Ulan ahlaksızlar, millet 20 yıldır sizi eze eze, o hükümetin üyelerini seçiyor. Sizin desteklediğiniz Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisi de 70 yıldır seçim kazanamıyor" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, yazısında şu ifadelere yer verdi:

Deprem sonrası ilk lig maçı idi.. Depremzedelerle dayanışma amaçlı sloganlar bekleyeduralım.. Onlar, her zamanki türden, spor üzerinde siyasete soyundular.. 'Yalan yalan yalan, dolan dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan!' küstah sözleri ile soytarılıkta zirve yaptılar.. Yalan diyorsanız, başkanınız Ali Koç’a sorun.. 4 yıl önce, büyük vaadlerle Fenerbahçe’ye başkan oldu..

'Dip dalgası' ile gelmişti, ramazan ayında kongre konuşmasını yaparken, gündüz vakti binlerce kişinin karşısında su içmeyi maharet sanmıştı.. Fenerbahçe’nin bugün geldiği noktayı hep birlikte görüyoruz. Transfer ettiği kaç futbolcuyu kapının önüne koydu, sayan var mı? Beni çok ilgilendirmez, onlar takımlarının bu halinden memnun iseler.. 'Ve Ramazan ayında su içmek çok güzel bir hareketti' diyorlarsa.. '4 senedir ligde hiçbir iddia sahibi olamamak, çok büyük bir başarı' diyorlarsa..

'Bahtları böyle devam etsin' derim, geçerim... Ama bir futbol maçı oynanırken, siyasi slogan atılıyorsa.. '20 yıl oldu istifa ulan”' diyerek hakaretle devam ediliyorsa.

Tam da o sloganı atan ahlaksızlara hitap ederek söylemem gerekirse:

'Ulan ahlaksızlar, millet 20 yıldır sizi eze eze, o hükümetin üyelerini seçiyor. Sizin desteklediğiniz Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisi de 70 yıldır seçim kazanamıyor..' derim..

'Eski günler geçti, darbe yapıp yönetime el koyma dönemi bitti' derim.. 'Millet kimi seçerse, o iktidara gelir' derim.. 'Statlarda slogan atarak, hükümet değiştiremezsiniz' derim..

Bahçeli devrede

Önce Fenerbahçe tribünlerini hedef alan, ardından da Beşiktaş tribünlerini karşılaşma öncesi uyaran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükümet istifa sloganları yükselince maçların seyircisiz oynanması talebini gündeme getirdi.

Tepkilere karşı çözümü statları boşaltmak olan Bahçeli, sonrasında ise Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu:

"Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. İlgi ve bilgilerinize sunarım. Saygılarımla."

Soylu'dan tehdit

Bahçeli'nin ardından bir tehdit açıklaması da Süleyman Soylu'dan geldi.

Soylu adeta tehditte bulunarak "Deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler, kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler” dedi.

Şenol Güneş'ten yanıt var

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin seyircisiz maç talebine yanıt veren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Karşılıklı fikir alışverişine herkesin ihtiyacı var. Suçlama, yok etme, aşağılamadan uzaklaşmış olmak lazım. Sportif bir yarış yapıyoruz. Gelecek bizi bugünden daha kötü hale götürebilir. Türkiye’nin her yerinde deprem bölgesi görüyorsunuz. Buna nasıl çare bulacağız birlikte bakacağız. Yetkililer, karar vericilerin mesajlarının iyi verilmesi ve iyi algılanması gerekiyor" dedi.

AKP kendi kulüplerini devreye soktu

Tribünlerden yükselen istifa seslerinin önünü almak isteyen iktidar, kendi kontrolüne aldığı takımlara teker teker açıklama yaptırmaya başladı. Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor hükümete yönelik protestoları hedef alan açıklamalar yaptı, iktidarın yanında olduklarını ilan etti.

Spor yorumcularından açıklama

Tribünlerdeki 'hükümet istifa' sloganlarına ilişkin konuşan spor yorumcuları Güntekin Onay ve Mehmet Demirkol, insanların 'hükümet' ve 'devlet' kavramlarının ayırt edebilmesi gerektiğini söylediler.

beINSports yorumcusu Güntekin Onay, hükümet ve devlet kavramlarının ayırt etmenin bu kadar zor olmaması gerektiğini belirterek "Biz devletin yanındayız zor günlerde. Devletimiz güçlüdür ve vatandaşının yardımına koşar. Hükümet ile devlet aynı şey değil" dedi.

Mehmet Demirkol da benzer şekilde "Devlet ve hükümet aynı şey değildir. Hükümet yıkıldığında devlet yıkılsa Atatürk öldüğünde Türkiye yıkılırdı. İnsanlar devletinin yanında hükümetin karşısında olabilir. Demokratik haktır