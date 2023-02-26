Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor hükümete yönelik protestoları hedef aldı

Dün Fenerbahçe, bugün Beşiktaş taraftarları tribünlerden hükümeti istifaya çağırırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise futbol külüplerine çağrı yaparak maçların seyircisiz oynanmasını önermişti.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada da Bahçeli'nin trübünleri hedef alırken sarf ettiği "zillet" ifadesine yer verildi. Kulübün yaptığı açıklamada "Kayserispor Kulübü ve Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Kayserispor'un ardından Konyaspor ve Alanyaspor da yaptıkları açıklamalarla tribünlerdeki protestoları hedef aldı.

Konyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda "Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon büyük Türkiye ailesinin tarafındayız. Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz" denildi.

Alanyaspor da benzer bir açıklama yayımladı. Kulübün açıklamasında "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.