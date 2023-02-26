Beşiktaş-Antalyaspor maçında tribünlerden 'hükümet istifa' sesleri yükseldi

Vodafone Park’ta Beşiktaş-Antalyaspor maçına dakikalar kala taraftarlar “hükümet istifa” sloganları attı.

İki takım taraftarları da "Hükümet istifa" sloganları attılar.

İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4'üncü dakika 17'nci saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce peluş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi.

Taraftarlar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylediler.

Dün de Fenerbahçe maçında "hükümet istifa" sesleri yükselmişti.