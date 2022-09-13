AKP milletvekilinin koruma ve akrabaları tarafından eşi ve çocukları öldürülen Şenyaşar hakim karşısına çıktı

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar, AKP'li Yıldız'a "Hakaret ve iftira attığı" gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre duruşma başlamadan önce mahkeme başkanı, duruşmanın "hakaret" dosyası olduğunu belirterek, bunun dışına çıkılmamasını istedi. Bunun üzerine ailenin avukatları hakimin isteğine itiraz etti.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, katibin “kaç çocuğun var” diye sorduğu Emine Şenyaşar, "Çocuklarımı öldürdüler, birini de tutukladılar" yanıtı verdi. Ardından Şenyaşar'a suçlama tercüman aracılığıyla iletildi. İlaçla ayakta durduğunu belirten Şenyaşar, "7 çocuğum vardı hepsini öldürmek istediler. Hastanede eşim ve 2 çocuğumu katlettiler. Çocuklarım gözlerimin önünde katledildi" dedi.

‘Çocuklarımı kim öldürdü?'

Araya giren mahkeme başkanı Şenyaşar'a olayı değil niye hakaret ettiğini anlatmasını istedi. Ancak yaşadıklarını anlatmaya devam eden Şenyaşar, "Hakaret ve iftira" suçlamasını reddederek, “Hastanede insan öldürülmez. Hastane kayıtlarını çaldılar. Hakkımı helal etmiyorum. Çocuklarımı kim öldürdü? Bu nasıl devlet, bu nasıl hükümet?" diye sordu.

‘Tarafsız tercüman istiyoruz’

Ardından söz alan ailenin avukatlarından Ayşe Şehriban Demirel, şunları belirtti: "Hakaret iddiasıyla birçok dosya açıldı ama öncesi var. Annenin iki oğlu ve eşi hastanede katledildi. Hastane dosyası 4 yıldır açılmadı ve deliller karartılmaya çalışılıyor. Aile, Adalet Nöbeti başlattı ve 557 gündür devam ediyor. Emine Şenyaşar, nöbet boyunca hem fiziki hem hukuku şiddete maruz kalıyor. Aile adalet mücadelesini engellemelere rağmen sürdürüyor."

Dosyanın sadece bir görüntü üzerinden açıldığını söyleyen Demirel, "Bilirkişiye gönderilmesini istiyoruz. Kürtçe bilen bir tercüman istiyoruz. Tercüme yapan bilirkişi yeterli değildir. Kendisi savcı katibi ve tercümesine güvenmiyoruz. Biz tarafsız bir uzman tercüman istiyoruz. Dosyaya olayın olduğu gün orada olan tanık sunacağız. Dosyada eksik hususlar giderilsin" ifadelerini kullandı.

‘Suç unsuru yok’

İHD Urfa Şube Başkanı Mustafa Vefa da, aleyhte olan delilleri kabul etmediklerini belirterek, suç unsuru oluşmadığını kaydetti. Şenyaşar’ın sözlerinde "hakaret" olmadığını söyleyen Vefa, Urfa'da İbrahim adıyla 3 milletvekili olduğunu belirterek, detaylı savunmayı daha sonra yapacaklarını dile getirdi.

Hastane dosyasına müzekkere yazılsın

Ailenin avukatlarından Hidayet Enmek ise, ailenin hastanede yaşadıklarına dair bir soruşturma olduğunu ifade ederek, şöyle dedi: “AK Partili Yıldız, bu dosyada sanık. Dosya savcılığına, müzekkere yazılmasını istiyoruz. Sözde müştekinin taraf olduğu hastanede katledilen Emine Şenyaşar'ın müşteki olduğu dosyada soruşturma savcılığına AKP'li Yıldız ile ilgili bir işlem varsa dosyaya eklenmesini istiyoruz. İşyeri dosyası ile ilgili yakalanmayan ve araması olan AK Partili Yıldız'ın yeğeni İbrahim Yıldız ile ilgili mahkemeden iddianamesinin gönderilmesini talep ediyoruz."

Ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmayı ailenin Adalet Nöbeti'ni başlattığı 9 Mart’a erteledi. Bir sonraki duruşma 9 Mart 2023 tarihinde görülecek.

‘Yargı şiddeti sürüyor’

Duruşmanın ardından ailenin avukatları ve destek verenler, adliye önünde açıklama yaptı. Ailenin avukatlarından Ayşe Şehriban Demirel, Emine Şenyaşar’ın verdiği adalet mücadelesinde maruz kaldığı yargı şiddetinin davalarla devam ettiğini belirterek, “Anneye 15 farklı soruşturma açıldı ve 4 tanesi davaya dönüştü. Aile adil yargılama talep ediyor. Ailenin adalet mücadelesinin şahidiyiz ve destekliyoruz. Her zaman ailenin yanında olacağımızı bir kez daha beyan ediyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

Polisler, Adalet Nöbeti’nin 157’nci gününde (12 Ağustos 2021) adliye önündeki bariyerlere pankart asıldığı gerekçesiyle Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar’a saldırdı. Saldırı esnasında sarf ettiği sözlerden kaynaklı 7 Eylül 2021 tarihinde AKP'li İbrahim Halil Yıldız’ın avukatı Emine Şenyaşar hakkında “hakaret” ve “iftira” iddiasıyla Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede Emine Şenyaşar’ın sarf ettiği sözlerden kaynaklı hakkında kamu davası açılması talep edildi. Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Şenyaşar hakkında 2 Mart 2022 tarihinde iddianame hazırlandı.

Urfa 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Emine Şenyaşar hakkında TCK 126, 125/1, 125/3.a, 125/4, 53/1 (Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Alenen Hakaret etme) ve 5237 sayılı TCK'nin 53'üncü maddesi (Kasten işlenen bir suçtan ötürü hapis cezası) ile cezalandırılması talep edildi. 17 Mayıs 2022 tarihinde basit yargılama usulü ile yapılan yargılamada Emine Şenyaşar’a “adli para cezası” verildi. Şenyaşar ailesinin avukatlarının karara itirazı ile mahkeme, basit yargılama usulünden vazgeçti ve ilk duruşma tarihi olarak 13 Eylül olarak belirlendi. Emine Şenyaşar hakkında benzer suçlama ile 15 farklı soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmalardan 5 tanesi davaya dönüştü. Ferit Şenyaşar hakkında ise benzer suçlamalarla 5 farklı soruşturma bulunuyor.