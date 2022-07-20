Ailesi AKP'li vekilin korumaları tarafından katledilen Şenyaşar’a 5. dava açıldı

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar’a 5’inci kez dava açıldı.

Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Şenyaşar hakkında dava açabilmesi için öncelikle TCK’nin 301/4 maddesi gereğince Adalet Bakanlığı’ndan izin talebinde bulundu.

Bakanlığın izin vermesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianame hazırlayarak Asliye Ceza Mahkemesi’ne sundu. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, Emine Şenyaşar’ın, 1 Nisan 2021 tarihindeki nöbette yaptığı konuşmasında, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağıladığı” ileri sürüldü. İddianamede, Şenyaşar hakkında TCK’nin 301/1 maddesi uyarınca 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Şimdiye kadar Şenyaşar’a yönelik 16 soruşturmadan 5’i davaya dönüştü.

Ailenin sosyal medya hesabından açılan davaya tepki gösterilerek “Urfa’da hakaret katliamdan daha büyük bir suç sayılıyor. Hastanede bir katliam olmuş 4 yıldır gizlilik kararı devam ediyor. Adliye önünde annenin ağıtları cımbızlanarak hakkında açılan dava sayısı 5 oldu. Urfa halkı bu zulmün tanığıdır” mesajı paylaşıldı.