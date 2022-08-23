Emine Şenyaşar Erdoğan'a seslendi: Ailemi katlettiniz, gelin bizi de öldürün

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan Ferit Şenyaşar’ın, Urfa Adliyesi önünde 9 Mart 2021’de başlattığı 'adalet nöbeti' bugün 533’üncü gününe girdi.

Mezopotamya'nın haberine göre, Emine Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar, nöbete başlamadan adliye binasına girerek dosya savcısı ile görüşmek istedi.

Ancak savcının makamında bulunmasına rağmen aile ile görüşmek istemediği öğrenildi. Aile bunun üzerine nöbeti adliye binası girişinde başlattı. Polisler savcılık kararını gerekçe göstererek ailenin burada oturmasını engellemek istedi ancak Emine Şenyaşar, oturarak nöbeti sürdürdü. Bunun üzerine aile, polis tarafından ablukaya alındı.

'Artık bu acıyı kaldıramıyorum'

Ablukaya tepki gösteren Emine Şenyaşar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Senin de çocukların var. Bu zulmü görmüyor musun? Sende vicdan yok mu? İki kişi kaldık, gelin bizi de öldürün. Sesimizi duyan yok mu? Bu nasıl devlet, bu nasıl adalet? Artık bu acıyı kaldıramıyorum. Ailemi katlettiniz. Herkes bu zulme karşı ayağa kalksın. Artık yeter. Bu nasıl vicdansızlık? Neden adalet gelmiyor? Neden vekilinizi koruyorsunuz?" diye sordu.

Polisler adliye binası önünde gelen avukatlara, “Aileyi ikna edin, buradan kaldırın, yoksa gözaltına alacağız” diyerek tehditte bulundu.

Ailenin avukatları Urfa Cumhuriyet Başsavcı Vekili'nden randevu almak için adliye binası içerisine girerken aile nöbetinin polis ablukasında sürdürüldüğü bildirildi.