AKP'li Özhaseki'den CHP'li Arık'a tazminat davası

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'a tazminat davası açtığı bildirildi.

Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, yazılı açıklamasında, "Takdir edilmelidir ki hiçbir bilgiye dayanmadan asılsız sözleri yaymak, yalan ve iftiraları gerçekmiş gibi kamuoyuna sunmak bir insanlık suçudur. İnsanlığa ihanettir. CHP Kayseri Milletvekili hakkında Kayseri Asliye Hukuk Mahkemesi'nde manevi tazminat davası ikame edilmiştir. Vekilin diğer iddiaları ile ilgili ayrıca davalar ikame edilecektir" dedi.

Arık Özhaseki hakkında "Sen trollüğü bırak da gerçekleri açıkla. Sen önce 15 trilyona yaptırdığını söylediğin ama Sayıştay'ın 2018 yılından beri bulamadığı köprüyü anlat. Bu dünyada yaptıklarının hesabını veremezsin bari ahiretini kurtar" demişti.