Ferit Şenyaşar soL'a konuştu: 'Adalet henüz sağlanmış değil'

2018 yılı Haziran ayında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın akrabaları, Şenyaşar ailesine ait iş yerini basmış, kavgada silahlar çekilmiş ve taraflar arasında ölümler meydana gelmişti.

Olayın ardından Suruç İlçe Devlet Hastanesi'ni basan AKP vekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınları ve akrabaları, hastanede Şenyaşar ailesinden iki kişiyi daha öldürmüş ve hastanedeki kamera kayıtlarını alıp, kamera kayıt sistemini de ortadan kaldırarak delilleri yok etmişti. Şenyaşar ailesinin yaşanan olayların ardından adalet talebi 410 gün süren bir eyleme dönüşmüştü.

Şenyaşar ailesinin Şanlıurfa Adliyesi önünde başlattıkları adalet nöbetleri sonuç verdi ve geçtiğimiz gün AKP Şanlıurfa milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi ve üç akrababası tutuklandı. Konuya ilişkin soL Haber'e konuşan Ferit Şenyaşar tutuklama sürecini olumlu bulduklarını ancak adaletin henüz tam anlamıyla sağlanmadığını ifade etti.

'Adalet henüz sağlanmış değil, mücadelemiz sürecek'

Haziran ayında dördüncü yılını dolduracak olan adalet arayışları için 410 gündür nöbet tutan Şenyaşar ailesinden Ferit Şenyaşar, "Adli makamlar hem yaşanan ölümleri hem de hastanedeki kayıtların ortadan kaldırılması için yapılanları görmüş oldu ve suçlu buldu. Bizim açımızdan şüphe barındırmayan haklılığımız aslında mahkeme heyeti tarafından da teyit edilmiş oldu" dedi.

Şenyaşar, "Gerçekleşen tutuklamalar hukuki olarak uzunca bir süredir beklediğimiz ve talep ettiğimiz bir adımdı. Ancak henüz adelet tam anlamıyla sağlanmış değil. İçerde tutuklu bulunan kardeşimizin de serbest kalmasını bekliyoruz. Bu gerçekleşene kadar da hukuki çerçevede verdiğimiz mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

'Kardeşim serbest kalsa annemin yüreğine azıcık olsun su serpilmiş olacak'

Şenyaşar ailesine ait iş yerinde yapılan baskında Şenyaşar ailesinden hem de Yıldız ailesinden birer kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan olaya dair Ferit Şenyaşar "Elbette kimsenin can vermesini istemeyiz, istemezdik. Karşı taraf için de yaşanmış acıların üzüntüsünü paylaşıyoruz. Ancak biz mağdur edildik. Kardeşlerimizi, akrabalarımızı kaybettik. Burada acıların sayısı sayılmaz, ölçülmez. Ancak ortada kamera kayıtları var. Kardeşim Fadıl Şenyaşar, tedavi süreci devam ederken hastaneden alınarak tutuklandı. Dükkanda bir sürü kamera var. Bilirkişi raporları var. Hepsi kardeşimin suçsuz olduğunu gösteriyor. Kimin ilk saldırıyı gerçekleştirdiği kameralarda var. Kimin kendisi savunduğu ortada. İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi olayın gerçekleştiği silahı almış ve kaçırmış. Sonra mahkemede kaybettim demiş. Getirsinler silahı, balistik olarak incelensin. Kamera kayıtları da var. Kardeşimin böyle bir cinayeti işlemediği açık. Fadıl'ın serbest bırakılmasını ve adaletin tam anlamıyla sağlanmasını istiyoruz" diyerek taleplerini dile getirdi.

"Bugün yine adliye önündeydik"

Yaşanların ardından gerçekleşen tutuklamaların kıymetli olduğunu ifade eden Ferit Şenyaşar, "Adalet tam anlamıyla sağlanana kadar mücadelemiz hukuk çerçevesinde devam edecek. Bugün yine annemle adliyenin önündeydik. Kimin suçlu olduğu, kimin suç işlediği halkın vicdanında apaçık ortada. Mahmekenin de kanaati bu şekilde. Artık adalet sağlansın ve kardeşimize de kavuşalım istiyoruz" dedi.