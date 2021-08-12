AKP Ankara İl Başkanı Özcan: Mesela Cumhurbaşkanımız çok sever sanatı

AKP'nin Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Adem Metan’ın YouTube kanalına çıktı.

AKP'li Özcan burada Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve Kültür Bakanlığı'nın politikalarına ilgili görüşlerini açıkladı.

CHP'nin "yalan ve iftira ile algı yaptığını" ileri süren Özcan “Benim genel başkanıma hakaretlerde bulunuyorlar. Biz dönüp de onların genel başkanlarına, genel müdürleri diyoruz gerçi onlar genel müdürlük dahi yapamazlar ama" ifadelerini kullandı.

"Kasetlerle, belli senaryolarla gelmiş insanlarına bir şey demiyoruz. Birileri siyasete gönül vermiştir, onların partisinin lideridir diye diyoruz ki kırmayalım; sövmeyelim ki sövmesinler ama onlar hep sövüyorlar. Böyle kutuplaştırıyorlar insanları" diyen Özcan, Mansur Yavaş hakkındaysa "Bize diktatör diyenler Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Mansur Yavaş’ı izlesin" ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası açıldı Ankara’da'

Özcan AKP döneminde Kültür Bakanlığı'nın politikalarını överken Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na ithafen şunları söyledi:

"Kültür Bakanlığına kızıyorum. Geçen yine söyledim, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası açıldı Ankara’da. Ankara’da yapılan en son dönemde hizmetlere baktım mesela."

Külliye'nin kütüphanesine ilişkinse Özcan, "Bizim milli kütüphanemiz var mesela, Külliye’deki kütüphane mükemmel bir şey! Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, mükemmel bir kütüphane" ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanımız da hem dinlemeyi ve hem de söylemeyi, güzel de söylüyor yani'

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na ilişkin sözlerini devam ettiren AKP'li Özcan şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın o kadar güzel akustiği var, dedim ki ya abicim bir plak bassanız bunlar Avrupa’da dahi dinlenir. Bir insan zaten müzikle, sanatla uğraşmıyorsa siyaset de zor onun için. Mesela Cumhurbaşkanımız da çok sever sanatı… Hem dinlemeyi ve hem de söylemeyi, güzel de söylüyor yani."