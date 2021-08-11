Sanatçılar Girişimi'nden Erdoğan'a hızlı yanıt: Biz zaten sanatımızı yapıyoruz, sizse ülkeyi karanlığa sürüklüyorsunuz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıklamasında "Kaygılıyız" başlıklı bildiriye imza atan Sanatçılar Girişimi'ni hedef aldı.
Erdoğan kendisine tepki gösteren sanatçıları, "Bir kulağımdan girip diğerinden çıkıyor. Onların meslekleri sanat. Hangi sanatsa sanatlarını icra etsinler. Başarılarına göre onlara saygı duyalım. Erken seçimmiş, başkanlık sistemiymiş. Bırakın bunlar bizim işimiz. Ömrümüzü buna vermişiz, siz anlamazsınız. Piyano, keman, sazını çal dinleyelim. Bu işlere burnunu sokma" sözleriyle hedef aldı.
Erdoğan'ın bu sözlerine Sanatçılar Girişimi'nden hızlı bir yanıt geldi.
Sanatçılar Girişimi sözcülerinden Orhan Aydın, soL'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Belli ki sayın Cumhurbaşkanı, bizim bildirimimizi okumamış. Ya da birileri ona 'Sanatçılar böyle bir bildiri yayınladılar, içeriği de budur' dememişler. Biz zaten sanatımızı yapıyoruz. Kemanımızı çalıyoruz, sahnelere çıkıp oyunlarımızı oynuyoruz. İşimiz bu çünkü. İşimiz, bu ülkedeki barışı, kardeşliği, eşitliği, özgürlüğü ve aşkı yeniden haykırmak ve ülkeyi huzurlu bir ülke haline getirmek için çabalamak. Ama bildirinin özünde başka şeyler var. Sayın cumhurbaşkanı ve danışmanları bu bildiriyi okurlarsa eğer anlayacaklardır. Biz bu ülkede artık daraldığımızı, her şeyin daraltıldığını, baskın ve zulmün arttığını, barışın yok edildiğini, ekonomik anlamda da siyasi anlamda da büyük bir uçuruma doğru sürüklendiğimizi ve demokratik, eşit ve bağımsız bir ülke istediğimizi, adalet istediğimizi, özgürlük istediğimizi, barış istediğimizi haykırıyoruz."
Kaygılıyız başlıklı bildirime şu ana kadar 400'ün üzerinde sanatçının imza attığı öğrenildi. Bildiriyi ilk imzalayan sanatçıların listesi şöyle:
A.Kadir Paksoy-Şair
Adnan Özyalçıner-Yazar. Tys Başkanı
Ahmet Telli-Şair
Arif Keskiner-Yapımcı
Ataol Behramoğlu-Şair,Yazar
Ayşe Emel Mesçi-Oyuncu-Yönetmen
Ayten Akbayram-Seramik Sanatçısı
Barış İnce-Yazar
Bedri Baykam-Ressam
Cem Sağbil-Heykeltraş
Cevat Turan-Yazar
Ceylan Mutlu-Ressam
Cihat Tamer-Oyuncu
Denizhan Özer-Ressam
Edip Akbayram-Müzisyen
Ekrem Kahraman-Ressam
Erdal Alova- Şair
Erdal Atabek-Yazar
Erendiz Atasü-Yazar
Fazilet Kendirci-Ressam
Feridun Andaç-Yazar
Füsun Demirel-Oyuncu
Gülsüm Cengiz-Yazar
Gültekin Emre-Şair
Hasan Öztoprak-Şair, Yazar.
Haydar Ergülen-Şair
Heval-Müzisyen
Hidayet Karakuş-Şair, Yazar
Hikmet Altınkaynak-Yazar
Hilmi Yarayıcı-Müzisyen
Hüseyin Yurttaş-Şair
İbrahim Baştuğ-Şair
İsmet Orhan-Yazar
Levent Üzümcü-Tiyatro Sanatçısı
Macit Koper-Oyuncu
Mahmut Kemal Arslan-Ressam
Mazlum Beyhan-Çevirmen
Mehmet Aksoy-Heykeltıraş
Mehtap Meral-Müzisyen
Melike Demirağ-Oyuncu, Müzisyen
Meriç Hızal-Heykeltıraş
Murat Havan-Ressam
Mustafa Mutlu-Yazar
Müjdat Gezen-Oyuncu-Yönetmen
Nazım Alpman-Yazar
Nebil Özgentürk-Tv Belgesel Sanatçısı, Yazar
Nevra Bucak-Yazar
Nevzat Çelik-Şair, Yazar
Nihat Behram-Şair,Yazar
Numan Çakır-Oyuncu
Orhan Aydın-Oyuncu
Orhan Kurtuldu-Oyuncu
Özgürefe Yeşilpınar-Oyuncu
Rutkay Aziz-Oyuncu-Yönetmen
Sali.Ressam
Salih Bolat-Şair
Salih Güney-Sinema Sanatçısı
Sibel Baykam-Yazar
Suavi-Müzisyen
Tevfik Kızgınkaya-Yazar
Tuğrul Keskin-Şair
Uğur Büke-Çevirmen
Ümit Zileli-Yazar
Ünal Ersözlü-Şair
Vedat Sakman-Müzisyen
Yaşar Gündem-Oyuncu, Yönetmen.
Yusuf Taktak-Ressam
Zeynep Oral-Yazar.Pen Y.D.Başkanı
Zülfü Livaneli-Müzisyen, Yazar