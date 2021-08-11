Sanatçılar Girişimi'nden Erdoğan'a hızlı yanıt: Biz zaten sanatımızı yapıyoruz, sizse ülkeyi karanlığa sürüklüyorsunuz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıklamasında "Kaygılıyız" başlıklı bildiriye imza atan Sanatçılar Girişimi'ni hedef aldı.

Erdoğan kendisine tepki gösteren sanatçıları, "Bir kulağımdan girip diğerinden çıkıyor. Onların meslekleri sanat. Hangi sanatsa sanatlarını icra etsinler. Başarılarına göre onlara saygı duyalım. Erken seçimmiş, başkanlık sistemiymiş. Bırakın bunlar bizim işimiz. Ömrümüzü buna vermişiz, siz anlamazsınız. Piyano, keman, sazını çal dinleyelim. Bu işlere burnunu sokma" sözleriyle hedef aldı.

Erdoğan'ın bu sözlerine Sanatçılar Girişimi'nden hızlı bir yanıt geldi.

Sanatçılar Girişimi sözcülerinden Orhan Aydın, soL'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Belli ki sayın Cumhurbaşkanı, bizim bildirimimizi okumamış. Ya da birileri ona 'Sanatçılar böyle bir bildiri yayınladılar, içeriği de budur' dememişler. Biz zaten sanatımızı yapıyoruz. Kemanımızı çalıyoruz, sahnelere çıkıp oyunlarımızı oynuyoruz. İşimiz bu çünkü. İşimiz, bu ülkedeki barışı, kardeşliği, eşitliği, özgürlüğü ve aşkı yeniden haykırmak ve ülkeyi huzurlu bir ülke haline getirmek için çabalamak. Ama bildirinin özünde başka şeyler var. Sayın cumhurbaşkanı ve danışmanları bu bildiriyi okurlarsa eğer anlayacaklardır. Biz bu ülkede artık daraldığımızı, her şeyin daraltıldığını, baskın ve zulmün arttığını, barışın yok edildiğini, ekonomik anlamda da siyasi anlamda da büyük bir uçuruma doğru sürüklendiğimizi ve demokratik, eşit ve bağımsız bir ülke istediğimizi, adalet istediğimizi, özgürlük istediğimizi, barış istediğimizi haykırıyoruz."

Kaygılıyız başlıklı bildirime şu ana kadar 400'ün üzerinde sanatçının imza attığı öğrenildi. Bildiriyi ilk imzalayan sanatçıların listesi şöyle:

A.Kadir Paksoy-Şair

Adnan Özyalçıner-Yazar. Tys Başkanı

Ahmet Telli-Şair

Arif Keskiner-Yapımcı

Ataol Behramoğlu-Şair,Yazar

Ayşe Emel Mesçi-Oyuncu-Yönetmen

Ayten Akbayram-Seramik Sanatçısı

Barış İnce-Yazar

Bedri Baykam-Ressam

Cem Sağbil-Heykeltraş

Cevat Turan-Yazar

Ceylan Mutlu-Ressam

Cihat Tamer-Oyuncu

Denizhan Özer-Ressam

Edip Akbayram-Müzisyen

Ekrem Kahraman-Ressam

Erdal Alova- Şair

Erdal Atabek-Yazar

Erendiz Atasü-Yazar

Fazilet Kendirci-Ressam

Feridun Andaç-Yazar

Füsun Demirel-Oyuncu

Gülsüm Cengiz-Yazar

Gültekin Emre-Şair

Hasan Öztoprak-Şair, Yazar.

Haydar Ergülen-Şair

Heval-Müzisyen

Hidayet Karakuş-Şair, Yazar

Hikmet Altınkaynak-Yazar

Hilmi Yarayıcı-Müzisyen

Hüseyin Yurttaş-Şair

İbrahim Baştuğ-Şair

İsmet Orhan-Yazar

Levent Üzümcü-Tiyatro Sanatçısı

Macit Koper-Oyuncu

Mahmut Kemal Arslan-Ressam

Mazlum Beyhan-Çevirmen

Mehmet Aksoy-Heykeltıraş

Mehtap Meral-Müzisyen

Melike Demirağ-Oyuncu, Müzisyen

Meriç Hızal-Heykeltıraş

Murat Havan-Ressam

Mustafa Mutlu-Yazar

Müjdat Gezen-Oyuncu-Yönetmen

Nazım Alpman-Yazar

Nebil Özgentürk-Tv Belgesel Sanatçısı, Yazar

Nevra Bucak-Yazar

Nevzat Çelik-Şair, Yazar

Nihat Behram-Şair,Yazar

Numan Çakır-Oyuncu

Orhan Aydın-Oyuncu

Orhan Kurtuldu-Oyuncu

Özgürefe Yeşilpınar-Oyuncu

Rutkay Aziz-Oyuncu-Yönetmen

Sali.Ressam

Salih Bolat-Şair

Salih Güney-Sinema Sanatçısı

Sibel Baykam-Yazar

Suavi-Müzisyen

Tevfik Kızgınkaya-Yazar

Tuğrul Keskin-Şair

Uğur Büke-Çevirmen

Ümit Zileli-Yazar

Ünal Ersözlü-Şair

Vedat Sakman-Müzisyen

Yaşar Gündem-Oyuncu, Yönetmen.

Yusuf Taktak-Ressam

Zeynep Oral-Yazar.Pen Y.D.Başkanı

Zülfü Livaneli-Müzisyen, Yazar