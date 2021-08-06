Sanatçılar Girişimi'nden tepki: Ülkemiz için kaygılıyız

Sanatçılar Girişimi, son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı.

"Ülkemiz için kaygılıyız" başlıklı açıklamada "İktidardaki siyasal partinin başkanı olan cumhurbaşkanının tek bir sözü her türlü yasanın üstündedir" denildi ve bunun monarşilerde bile görülmemiş bir uygulama olduğu söylendi.

Yoksulluk ve işsizliğin dibe vurduğu hatırlatılan metinde "Şu günlerde ülkemizi kasıp kavuran yangın felâketinde görüldüğü gibi yönetim hiçbir sorumluluk kabul etmemekte, toplumun gözünün içine bakarak sorumluluğu başka kurumların üzerine atmada çekince görmemekte, toplum bütün bireyleri ve kurumlarıyla gerçek dışı, kabul edilemez bir ortama ve bir alt üst oluşa doğru sürüklenmektedir" sözlerine yer verildi.

Açıklamaya imza atan sanatçılar şöyle:

A.Kadir Paksoy-Şair

Adnan Özyalçıner-Yazar. Tys Başkanı

Ahmet Telli-Şair

Arif Keskiner-Yapımcı

Ataol Behramoğlu-Şair,Yazar

Ayşe Emel Mesçi-Oyuncu-Yönetmen

Ayten Akbayram-Seramik Sanatçısı

Barış İnce-Yazar

Bedri Baykam-Ressam

Cem Sağbil-Heykeltraş

Cevat Turan-Yazar

Ceylan Mutlu-Ressam

Cihat Tamer-Oyuncu

Denizhan Özer-Ressam

Edip Akbayram-Müzisyen

Ekrem Kahraman-Ressam

Erdal Alova- Şair

Erdal Atabek-Yazar

Erendiz Atasü-Yazar

Fazilet Kendirci-Ressam

Feridun Andaç-Yazar

Füsun Demirel-Oyuncu

Gülsüm Cengiz-Yazar

Gültekin Emre-Şair

Hasan Öztoprak-Şair, Yazar.

Haydar Ergülen-Şair

Heval-Müzisyen

Hidayet Karakuş-Şair, Yazar

Hikmet Altınkaynak-Yazar

Hilmi Yarayıcı-Müzisyen

Hüseyin Yurttaş-Şair

İbrahim Baştuğ-Şair

İsmet Orhan-Yazar

Levent Üzümcü-Tiyatro Sanatçısı

Macit Koper-Oyuncu

Mahmut Kemal Arslan-Ressam

Mazlum Beyhan-Çevirmen

Mehmet Aksoy-Heykeltıraş

Mehtap Meral-Müzisyen

Melike Demirağ-Oyuncu, Müzisyen

Meriç Hızal-Heykeltıraş

Murat Havan-Ressam

Mustafa Mutlu-Yazar

Müjdat Gezen-Oyuncu-Yönetmen

Nazım Alpman-Yazar

Nebil Özgentürk-Tv Belgesel Sanatçısı, Yazar

Nevra Bucak-Yazar

Nevzat Çelik-Şair, Yazar

Nihat Behram-Şair,Yazar

Numan Çakır-Oyuncu

Orhan Aydın-Oyuncu

Orhan Kurtuldu-Oyuncu

Özgürefe Yeşilpınar-Oyuncu

Rutkay Aziz-Oyuncu-Yönetmen

Sali.Ressam

Salih Bolat-Şair

Salih Güney-Sinema Sanatçısı

Sibel Baykam-Yazar

Suavi-Müzisyen

Tevfik Kızgınkaya-Yazar

Tuğrul Keskin-Şair

Uğur Büke-Çevirmen

Ümit Zileli-Yazar

Ünal Ersözlü-Şair

Vedat Sakman-Müzisyen

Yaşar Gündem-Oyuncu, Yönetmen.

Yusuf Taktak-Ressam

Zeynep Oral-Yazar.Pen Y.D.Başkanı

Zülfü Livaneli-Müzisyen, Yazar