Sanatçılar Girişimi'nden tepki: Ülkemiz için kaygılıyız

Sanatçılar Girişimi, son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı.
"Ülkemiz için kaygılıyız" başlıklı açıklamada "İktidardaki siyasal partinin başkanı olan cumhurbaşkanının tek bir sözü her türlü yasanın üstündedir" denildi ve bunun monarşilerde bile görülmemiş bir uygulama olduğu söylendi.
Yoksulluk ve işsizliğin dibe vurduğu hatırlatılan metinde "Şu günlerde ülkemizi kasıp kavuran yangın felâketinde görüldüğü gibi yönetim hiçbir sorumluluk kabul etmemekte, toplumun gözünün içine bakarak sorumluluğu başka kurumların üzerine atmada çekince görmemekte, toplum bütün bireyleri ve kurumlarıyla gerçek dışı, kabul edilemez bir ortama ve bir alt üst oluşa doğru sürüklenmektedir" sözlerine yer verildi.
Açıklamaya imza atan sanatçılar şöyle:
A.Kadir Paksoy-Şair
Adnan Özyalçıner-Yazar. Tys Başkanı
Ahmet Telli-Şair
Arif Keskiner-Yapımcı
Ataol Behramoğlu-Şair,Yazar
Ayşe Emel Mesçi-Oyuncu-Yönetmen
Ayten Akbayram-Seramik Sanatçısı
Barış İnce-Yazar
Bedri Baykam-Ressam
Cem Sağbil-Heykeltraş
Cevat Turan-Yazar
Ceylan Mutlu-Ressam
Cihat Tamer-Oyuncu
Denizhan Özer-Ressam
Edip Akbayram-Müzisyen
Ekrem Kahraman-Ressam
Erdal Alova- Şair
Erdal Atabek-Yazar
Erendiz Atasü-Yazar
Fazilet Kendirci-Ressam
Feridun Andaç-Yazar
Füsun Demirel-Oyuncu
Gülsüm Cengiz-Yazar
Gültekin Emre-Şair
Hasan Öztoprak-Şair, Yazar.
Haydar Ergülen-Şair
Heval-Müzisyen
Hidayet Karakuş-Şair, Yazar
Hikmet Altınkaynak-Yazar
Hilmi Yarayıcı-Müzisyen
Hüseyin Yurttaş-Şair
İbrahim Baştuğ-Şair
İsmet Orhan-Yazar
Levent Üzümcü-Tiyatro Sanatçısı
Macit Koper-Oyuncu
Mahmut Kemal Arslan-Ressam
Mazlum Beyhan-Çevirmen
Mehmet Aksoy-Heykeltıraş
Mehtap Meral-Müzisyen
Melike Demirağ-Oyuncu, Müzisyen
Meriç Hızal-Heykeltıraş
Murat Havan-Ressam
Mustafa Mutlu-Yazar
Müjdat Gezen-Oyuncu-Yönetmen
Nazım Alpman-Yazar
Nebil Özgentürk-Tv Belgesel Sanatçısı, Yazar
Nevra Bucak-Yazar
Nevzat Çelik-Şair, Yazar
Nihat Behram-Şair,Yazar
Numan Çakır-Oyuncu
Orhan Aydın-Oyuncu
Orhan Kurtuldu-Oyuncu
Özgürefe Yeşilpınar-Oyuncu
Rutkay Aziz-Oyuncu-Yönetmen
Sali.Ressam
Salih Bolat-Şair
Salih Güney-Sinema Sanatçısı
Sibel Baykam-Yazar
Suavi-Müzisyen
Tevfik Kızgınkaya-Yazar
Tuğrul Keskin-Şair
Uğur Büke-Çevirmen
Ümit Zileli-Yazar
Ünal Ersözlü-Şair
Vedat Sakman-Müzisyen
Yaşar Gündem-Oyuncu, Yönetmen.
Yusuf Taktak-Ressam
Zeynep Oral-Yazar.Pen Y.D.Başkanı
Zülfü Livaneli-Müzisyen, Yazar