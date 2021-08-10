Kültür Bakanı: 2002 yılından bugüne kültür sanatta katedilen mesafe muazzam seviyededir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKP döneminde kültür sanat alanında katedilen mesafenin 'muazzam seviyede' olduğunu öne sürdü. Bakan, ülkede kültür merkezi projelerinin birer birer hayata geçirildiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balıkesir programına Kuvayi Milliye Müzesi ziyaretiyle başladı.

Müze müdürü Aytekin Yılmaz'dan, Atatürk Odası ve Kuvayı Milliye Salonu hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AKP milletvekilleri ile eski Balıkesir Lisesinde incelemelerde bulundu. Ersoy, daha sonra AKP İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Altıeylül Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Can Kültür Merkezi'nin açılış törenine katılan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmenin, çeşitlendirmenin, sergilerden festivallere, konserlerden temsillere etkinliklerin ve bunların ulaştığı insan sayısının artmasını sağlamanın öncelikli görevleri olduğunu söyledi.

Ersoy şöyle konuştu:

"2002 yılından bugüne kadar kültür sanatta katedilen mesafe muazzam bir seviyededir. Bizler de bu hizmet yarışını 2018'de devraldığımızda üstüne neler katabileceğimizi planlayarak, hız kesmeden yola devam ettik. İzmir'den Tekirdağ’a, Sivas'tan Van’a, Mersin’den Burdur ve Çanakkale’ye kadar kültür merkezi projelerimizi birer birer hayata geçirdik. Ankara'da eşsiz bir sanat yapıtı olan yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binamızı açtık. İstanbul'da ise Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) inşası, sanatın ve Beyoğlu Kültür Yolu Projesi’nin görkemine yakışır şekilde hızla sona geliyor. 2018 yılından bu yana yapılan çalışmalarla hizmete açılan ve açılma aşamasına getirilen 9 kültür merkeziyle birlikte, 2021 yılı sonunda bakanlığımızca ülkemize kazandırılan kültür merkezi sayısı 122’ye çıkarılmış olacaktır. İnşallah 2022'de de yolumuza Balıkesir Bandırma, Ordu Ünye ve Giresun kültür merkezleri ile devam edeceğiz."