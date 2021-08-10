Kültür Bakanı: 2002 yılından bugüne kültür sanatta katedilen mesafe muazzam seviyededir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKP döneminde kültür sanat alanında katedilen mesafenin 'muazzam seviyede' olduğunu öne sürdü. Bakan, ülkede kültür merkezi projelerinin birer birer hayata geçirildiğini söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balıkesir programına Kuvayi Milliye Müzesi ziyaretiyle başladı.
Müze müdürü Aytekin Yılmaz'dan, Atatürk Odası ve Kuvayı Milliye Salonu hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AKP milletvekilleri ile eski Balıkesir Lisesinde incelemelerde bulundu. Ersoy, daha sonra AKP İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Altıeylül Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Can Kültür Merkezi'nin açılış törenine katılan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmenin, çeşitlendirmenin, sergilerden festivallere, konserlerden temsillere etkinliklerin ve bunların ulaştığı insan sayısının artmasını sağlamanın öncelikli görevleri olduğunu söyledi.
Ersoy şöyle konuştu: