AKP adayı liselere girip 'internet kart' dağıttı: 'İktidar destekli propagandanın sınırı yok'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ''Bizi seçmezseniz hizmet gelmez'' mesajıyla seçmene şantajı sürdürürken, AKP'li adayların seçim çalışmaları hükümet desteğiyle ilerliyor.

Cumhur İttifakı'nın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel, Çorlu'da İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile birlikte ilçedeki liselerde seçim propagandası yaptı. AKP adayının ziyaretinde dikkat çeken ayrıntısıysa oy istenen liselilere ''internet kart'' dağıtılması oldu. Öğrencilere ayrıca simit ve çorba dağıtımı da yapıldı.

Cüneyt Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kartların ''hediye' verildiğini söyledi. AKP'li Yüksel, yerel seçimlere 34 gün kala yapılan ziyaretin amacının ''gençlere iyi dersler demek'' olduğunu öne sürdü.

📍𝗖̧𝗢𝗥𝗟𝗨 ⏐ İlçemizin okullar bölgesinde, liseli öğrencilerimizle buluştuk.



Belediye Başkan Adayımız Sn. Hakan Sunal ile birlikte, yeni haftanın ilk gününde bir araya geldiğimiz genç kardeşlerimize, internet kartlarımızı hediye ederek derslerinde başarılar diledik.



Her… pic.twitter.com/DsqicNNWvI — Cüneyt Yüksel (@CuneyttYuksell) February 26, 2024

'İktidar destekli propagandanın sınırı yok'

AKP'li adayın liselerde hediye dağıtmasına itiraz Türkiye Komünist Partisi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Emir Ahmet Arda'dan geldi.

Liselere söz konusu ziyaretin, ''iktidar desteğinin sınırsızlığını'' gösterdiğini vurgulayan Arda, İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne ''Biz de okul ziyaretlerine başlayacağız. Bize de eşlik eder misiniz'' sorusunu yöneltti.