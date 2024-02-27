AKP adayı liselere girip 'internet kart' dağıttı: 'İktidar destekli propagandanın sınırı yok'

İlçe Milli Eğitim Müdürünü yanına alan AKP'nin Tekirdağ adayı lise lise gezip, öğrencilere ''internet kart'', simit ve çorba dağıttı. Okullarda hediye dağıtımına itiraz TKP'li rakibinden geldi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ''Bizi seçmezseniz hizmet gelmez'' mesajıyla seçmene şantajı sürdürürken, AKP'li adayların seçim çalışmaları hükümet desteğiyle ilerliyor.

Cumhur İttifakı'nın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel, Çorlu'da İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile birlikte ilçedeki liselerde seçim propagandası yaptı. AKP adayının ziyaretinde dikkat çeken ayrıntısıysa oy istenen liselilere ''internet kart'' dağıtılması oldu. Öğrencilere ayrıca simit ve çorba dağıtımı da yapıldı. 

Cüneyt Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kartların ''hediye' verildiğini söyledi. AKP'li Yüksel, yerel seçimlere 34 gün kala yapılan ziyaretin amacının ''gençlere iyi dersler demek'' olduğunu öne sürdü.

'İktidar destekli propagandanın sınırı yok'

AKP'li adayın liselerde hediye dağıtmasına itiraz Türkiye Komünist Partisi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Emir Ahmet Arda'dan geldi. 

Liselere söz konusu ziyaretin, ''iktidar desteğinin sınırsızlığını'' gösterdiğini vurgulayan Arda, İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne ''Biz de okul ziyaretlerine başlayacağız. Bize de eşlik eder misiniz'' sorusunu yöneltti.

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