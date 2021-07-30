Akit'ten iktidara yangın simidi: Sorun bölgeye yardım ulaştıran komünistlerdeymiş

AKP'nin tetikçi yayın organı Yeni Akit, soL'un komünistlerin yangına karşı örgütlediği dayanışma çalışmalarına ilişkin haberini hedef aldı.

Henüz AKP'li yetkililerin en ufak bir yardım ulaştırmadığı köylerde TKP tarafından sürdürülen dayanışma çalışmalarına ilişkin hazırladığımız "Yangında köy köy dolaşıp dayanışmayı örgütlüyorlar" haberine yönelik Akit tarafından yapılan haberde, "PKK diyemiyorsanız susun bari! Böyle olur komünistlerin yangın haberi" ifadesi kullanıldı.

Bu haberi yapan Yeni Akit'in unuttuğu şeyse ne Erdoğan'ın ne Soylu'nun ne de savcıların yangınlara ilişkin "PKK yaptı" şeklinde açıklama yapmaması oldu.

Üstelik yetkili tüm isimlerden gelen açıklamalar şu ana kadar bunun tam tersi yönde oldu.

Örneğin CHP'li Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştüğünü ve Soylu'nun kendisine yangınlarda sabotaj izlerine dair istihbarata henüz ulaşılmadığını, yangının aşırı sıcaklar sebebiyle çıktığını düşündüklerini aktardığını dile getirmişti.

Yine dün Manisa'da yaşanan gözaltıya ilişkin Akit ve yandaş medya "ormanları yakacaktı" başlıkları atarken, Savcılıktan yapılan açıklamada "Terör operasyonu neticesinde göz altına alınan şahısların devam eden orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi yada bulgu söz konusu değildir" denilmişti.

Benzer bir iddia Ankara'da da gündeme gelirken, bu konuda da savcılıktan yapılan açıklamada bu bilgilerin doğru olmadığı "Daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu anlaşılan şüpheli hakkında terör örgütü bağlantısı olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilememiştir" ifadesiyle duyuruldu.

Tüm bu gelişmelerin, twitterda bir hezeyan halini alarak sürdürülen #PKKyaktı kampanyasının hemen ardından gelmesi de dikkat çekiciydi. Devlet yetkilileri konuşmalarında zaman zaman "sabotaj" kuşkusunu dile getirirken bile bunlarla ilgili adres vermemiş, hatta tekil sabotajların ülkemizde sık rastlanan "arsa" operasyonlarıyla ilgili olabileceği kuşkusu kamuoyunda belirginlik kazanmıştı.

Buna rağmen sosyal medyada giderek HDP'yi de hedef alan hezeyanlara dönüşen tepkiler ilk sonucunu Manavgat'ta vermiş, Jandarmanın "şüpheli" olarak gözaltına aldığı kişiler linç edilmekten son anda kurtulurken, yine sosyal medyada "öldürün bölücüleri" kışkırtmaları hız kazanmıştı. İktidar kanadından dün gece saatlerinde yapılan açıklamalar, somut bulgulara ilişkin bilgi paylaşımı ihtiyacının ötesinde belli ki tehlikeli kışkırtmalara dönük kaygılarla ilgiliydi.

Tetikçi Akit'in yalanının aksine soL, ormanları hedef alan saldırılara ilişkin açık haberlere imza attı. Hem ormanları yakanları hem de orman yangınlarını seyrendeleri somut gerçekleri bir kenara koymaksızın açık şekilde dile getirmişti.

Akit'in hedef aldığı haberse konunun bir başka boyutunu açıkça ortaya koyuyordu: Komünistler "ormanlarımıza sahip çıkalım" diyor, bu sözle yetinmeyip dayanışma kampanyaları ve sahada yapılan özverili çalışmalarla yaşanan felaket karşısında somut adımlar atıyordu.

Yeni Akit ise orman yangınlarına karşı envanterinde tek bir uçak bile bulundurmayan iktidara destek vermek için yalan ve karalama haberlerine devam ediyor.