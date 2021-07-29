'Soylu yangının aşırı sıcaklar sebebiyle çıktığı düşüncesinde'

CHP'li Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştüğünü ve Soylu'nun kendisine yangınlarda sabotaj izlerine dair istihbarata henüz ulaşılmadığını, yangının aşırı sıcaklar sebebiyle çıktığını düşündüklerini aktardığını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, sosyal medya hesabı üzerinden "İçişleri Bakanı Sn. Soylu’yla görüştüm. Ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarının bir sabotaj sonucu çıktığına dair istihbarat bilgisine henüz ulaşılamadığını söyledi. Yangınların aşırı sıcak dolayısıyla çıkabileceğini düşündüklerini ifade etti." ifadelerini kullandı.

Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde CHP'li milletvekillerinın ve belediye başkanlarının bölgede çalışmalara devam ettiğini ifade etti.