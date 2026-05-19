Akın Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması: Para hareketleri MASAK takibine takıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın bahis operasyonu kapsamında tutuklanmasına ilişkin konuştu.

Operasyonun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu dile getiren Gürlek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi" ifadesini kullandı.

Kütahyalı, operasyondan bir gün önce Akın Gürlek'in yaptığı yasa dışı bahis paylaşımını alıntılamış "Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek" demişti.

Bu paylaşımdan saatler sonra gözaltına alınan ve tutuklanan Kütahyalı, destek verdiği operasyonun kurbanı oldu.